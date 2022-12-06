İskender Papağanı Özellikleri ve Bakımı - İskender Papağanı Nasıl Bakılır ve Eğitilir, Kaç Kelime Konuşur?

İskender Papağanı özellikleri içinde bu papağan türünün çok akıllı olması ön plana çıkar. İskender Papağanı kaç yıl yaşar konusu araştırılırken de bu papağanın diğer papağanlara nazaran uzun yaşadığı görülür. Bu kuşu sahiplenmek isteyenler İskender Papağanı bakımı zor mu konusunu da araştırmalıdır. İskender Papağanı nasıl eğitilir araştırması ile İskender papağanı ne zaman konuşur sorusunun cevabını da bulabilirsiniz. Iskender papağanı nasıl beslenmeli sorusunun cevabı yazımızın devamıdır.

İskender Papağanı Özellikleri

İskender Papağanı, Hindistan'a özgü bir papağan türüdür. Bu papağan Türkiye'de de ilgi gören ve yaygın bir sahiplenme ağına sahip olan bir canlıdır. Bu kuşun Afganistan ve Pakistan bölgelerinde sürüler halinde yaşadığına da şahit olunur. Bu papağanın en büyük özelliği harika renklerle bezenmiş olması ve üstün bir zekaya sahip olmasıdır. Daha çok sürü halinde yaşamaya alışkın olan bu papağanlar evcilleştirildiğinde tek başına da yaşayabilirler.

Papağan türlerinin tamamında olduğu gibi İskender Papağanları da ilgi görmekten hoşlanır, yalnız kalmayı sevmezler. Son derece zeki olan bu hayvanlar öğrenmeye de meraklıdır. Bu nedenler kolay bir şekilde bu papağanı konuşturabilirsiniz. İskender Papağanlarının genel özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz.

Boyları 45-60 cm arasındadır. Bu nedenle büyük papağanlar arasındadır.

Tüy renkleri yeşil ağırlıklıdır. Kanatlarında kırmızı tüyler bulunur.

Dişilerin boynunda siyah bant yoktur. Bu papağanların cinsiyet ayrımı da bu bantlardan yapılır.

Yavrular 20-25 gün içinde yumurtadan çıkar ve 6 hafta sonra uçmaya başlar.

Doğada daha çok ağaç kovuklarında yaşar.

Hafızaları çok geniştir rahatlıkla konuşabilirler.

Sahiplerine bağlı olup sürekli ilgi isterler.

Diğer papağanlara nazaran soğuk havalara dayanıklılığı daha fazladır.

30 yıldan uzun süre hayatta kalabilirler.

İskender Papağanı Bakımı Zor Mu?

İskender Papağanı, Alexander Papağanı adıyla da anılır. Daha çok meyve, çekirdek ve tohum ile beslenmekten hoşlanır. Onları özel papağan yemleri ile besleyebileceğiniz gibi mısır, yulaf, sebze yaprakları gibi besinler de verebilirsiniz.

İskender Papağanlarının çiğneme ihtiyaçları vardır. Bu nedenle kendisine çiğneme oyuncağı vermeniz gerekir. Aksi durumda papağan evdeki eşyalara zarar verebilir. Bunun yanında evdeki diğer evcil hayvanlarla da iyi anlaştığını söyleyemeyiz.