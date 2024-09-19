İSKİ, fatura vurgununa devam ediyor

İSKİ vurgunu faturalara yansımaya devam ederken, İstanbullular her ay artan faturalara isyan ediyor. İSKİ tarafından her ay okunması gereken su faturaları daha uzun sürede okununca, kademe artışı sebebiyle fatura bedelleri artıyor. Su faturalarının, olağanüstü bir durum olmadıkça ortalama 1 ayda okunması gerekiyor. Bu süre uzadıkça da toplu tüketim arttığı için fiyat sıkalası artıyor. Mayıs ayı olağan İSKİ Genel Kurulu'nda su birim ücretlerine yapılan yüzde 36 zam sonrasında yüzde 85'lik kesimin kullandığı aylık 15 metreküpe kadar kullanım ücreti 32,28 TL üzerinden hesaplanıyor. Fakat fatura okuma gün sayısı 1 aylık dilimi aştığında aylık kullanım 15 metreküpün üstüne çıkarak 2'nci kademe fiyat olan 49,17 TL üzerinden hesaplanıyor.40 günü aşan okuma gün sayısında ise aylık kullanım metreküp miktarı 31 metreküp ve üstüne geçiyor ve metreküp birim fiyatı 71,10 TL üzerinden hesaplanıyor. Kullanım miktarına göre atıksu bedelinin de eklenmesiyle faturalar bin TL'nin üstüne çıkıyor. Su miktarlarında bariz bir değişim olmamasına rağmen İSKİ'nin metreküp miktarının kıyas olarak gösterildiğini belirten İstanbullular, temmuz, ağustos ve eylül aylarında düzenli olarak katlanarak artan su faturaları nedeniyle isyan ediyor. İşte o tepkilerden bazıları:İSKİ, 30 günde okuman gereken faturaları neden 40-45 günde okuyup, bir üst kademeden faturalandırdığını ve oluşan mağduriyetleri nasıl gidereceğini belirtmemişsin ama.Bu nasıl soygun? Evde ordu mu besliyorum? Tek başıma yaşıyorum son fatura 1304 TL.Bu ay su faturası bin 276 TL geldi. Geçen yıl aynı dönem faturası 284 TL. Bir yılda 4,5 kat artış olmuş.