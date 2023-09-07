İSKİ İnönü Vakfı’nın suyunu kesti! Sebebi: Abone vefatı

İNÖNÜ ÖLELİ 50 YIL OLDU

Adalar İSKİ Şube Müdürlüğü 6 Eylül 2023 tarihinde Heybeliada'da bulunan İnönü Vakfı'na bir bildirim göndererek müzenin aboneliğini iptal etti. İSKİ'nin İnönü Vakfı'na gönderdiği su kapama bildiriminde kapama gerekçesi olarak 'Abone vefatı' olduğu belirtildi.