İSKİ’ye kirli içme suyu isyanı

İstanbul'da birçok ilçede musluklardan akan kirli su, vatandaşların tepkisine yol açtı. Üsküdar, Bakırköy, Bağcılar, Bahçelievler ve Güngören gibi ilçelerde yaşayan bazı vatandaşlar, sosyal medya üzerinden musluklarından kirli su aktığını belirterek, yetkililerden soruna çözüm bulmalarını istedi. Bazı vatandaşlar da musluklarından akan kirli su görüntülerini paylaşarak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile İSKİ'ye tepkilerini dile getirdi.

İSKİ'den yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: "Çamlıca-Salacak hattımızın Boğaz geçişindeki arıza nedeniyle, bu isale hattı ve bağlı branşmanlarda manevralar yapılarak dağıtım sistemimizde değişiklik yapıldı. Debi değişimine bağlı olara bazı abonelerimizden su rengine yönelik şikayetler geldi." AA