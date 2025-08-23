İŞKUR TYP kura sonuçları 2025: İŞKUR TYP Temizlik ve güvenlik görevlisi kura sonuçları ve nihai isim listesi açıklandı mı?

İŞKUR TYP BAŞVURUSU NASIL GERÇEKLEŞTİRİLİR?

İŞKUR tarafından yayımlanan TYP (Toplum Yararına Program) iş ilanlarına başvurular, İŞKUR'un online başvuru platformu üzerinden yapılmaktadır. Başvuru ekranında; TYP ilan numarası, uygulama alanı, başvuru başlangıç ve bitiş tarihleri, başvurulacak il ve ilçe ile TYP süresi gibi kriterleri girerek arama yapabilirsiniz.

Arama işlemini yalnızca uygulama alanı seçeneğini kullanarak da gerçekleştirmek mümkündür. Örneğin, "MEB güvenlik görevlisi" olarak arama yaptığınızda, ilgili ve güncel ilanlar listelenecektir.

Başvuru yapmak için öncelikle İŞKUR'a bireysel üye olarak giriş yapmanız gerekir. Eğer hâlihazırda üye değilseniz, kısa bir kayıt işlemi ile İŞKUR Portal Sistemi'ne kaydınızı tamamladıktan sonra TYP ilanlarına başvuruda bulunabilirsiniz.