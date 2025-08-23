İŞKUR TYP kura sonuçları 2025: İŞKUR TYP Temizlik ve güvenlik görevlisi kura sonuçları ve nihai isim listesi açıklandı mı?

2025 yılı Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında İŞKUR sonuçları merak ediliyor. Program dahilinde, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda çalıştırılmak üzere güvenlik görevlisi ve temizlik personeli alımları gerçekleştiriliyor. Peki, 2025 İŞKUR TYP kura sonuçları açıklandı mı, sonuçlar ne zaman ilan edilecek ve nasıl öğrenilebilir? İşte detaylar.
İŞKUR TYP KURA SONUÇLARI 2025
Başvuruların tamamlanmasının ardından, adaylar başvuru yaptıkları ilin milli eğitim müdürlüğü duyurularını takip ederek kura çekim tarihlerini öğrenebilecek.
Ayrıca, İŞKUR'un e-Devlet üzerinden erişilebilen "Toplum Yararına Program (TYP) Başvuru ve Sorgulama" sayfası üzerinden il bazında kura sonuçlarını sorgulamak mümkün.
İŞKUR TYP KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
İLLERE GÖRE BAŞVURU TAKVİMİ SÜRÜYOR
Kastamonu ve Ordu'da başvurular 1-5 Ağustos tarihleri arasında tamamlandı. Sinop'ta 7-11 Ağustos, Zonguldak'ta ise 11-15 Ağustos tarihleri arasında başvurular alındı. Bilecik'te ise başvuru dönemi 15-19 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek ve ardından kura çekimi yapılacak.
İŞKUR TYP BAŞVURUSU NASIL GERÇEKLEŞTİRİLİR?
İŞKUR tarafından yayımlanan TYP (Toplum Yararına Program) iş ilanlarına başvurular, İŞKUR'un online başvuru platformu üzerinden yapılmaktadır. Başvuru ekranında; TYP ilan numarası, uygulama alanı, başvuru başlangıç ve bitiş tarihleri, başvurulacak il ve ilçe ile TYP süresi gibi kriterleri girerek arama yapabilirsiniz.
Arama işlemini yalnızca uygulama alanı seçeneğini kullanarak da gerçekleştirmek mümkündür. Örneğin, "MEB güvenlik görevlisi" olarak arama yaptığınızda, ilgili ve güncel ilanlar listelenecektir.
Başvuru yapmak için öncelikle İŞKUR'a bireysel üye olarak giriş yapmanız gerekir. Eğer hâlihazırda üye değilseniz, kısa bir kayıt işlemi ile İŞKUR Portal Sistemi'ne kaydınızı tamamladıktan sonra TYP ilanlarına başvuruda bulunabilirsiniz.