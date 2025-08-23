’İslami ve İnsani Bir Sorumluluk! Gazze’ temalı ’Müslüman Alimler’ buluşması başladı

Dünya Müslüman Alimler Birliği ve İslam Alimleri Vakfı'nın öncülüğünde gerçekleşen 'İslami ve İnsani Bir Sorumluluk: Gazze' temalı 'Müslüman Alimler' buluşması, 22 Ağustos'ta Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenmeye başladı. Programa, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Prof. Dr. Ali Muhyiddin el-Karadaği, Türkiye Müslüman Alimler Vakfı Başkanı Prof. Dr. Nasrallah Hacımüftüoğlu, Uluslararası Müslüman Alimler Birliği Kudüs Komitesi Başkanı Şeyh Mervan Ebu Ras, Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Şeyh Ali Muhammed El Sallabi, Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkan Yardımcısı Şeyh Muhammed el-Hasan el-Daddo ve dünyanın dört bir yanından 50'den fazla ülkeden 100'ün üzerinde ilim heyeti temsilcisi ve çok sayıda tanınmış İslam alimi katıldı. Kuran'ı Kerim okunmasıyla başlayan programda Gazze'de meydana gelen olaylarla ilgili video gösterimi yapıldı. Dünyanın birçok noktasından gelen temsilciler ve alimler, İstanbul'dan dünyaya adalet, dayanışma ve insani yardım çağrısında bulundu. 8 gün sürecek programda çalıştaylar, paneller ve basın toplantılarıyla Gazze'ye yönelik insani yardımın güçlendirilmesi, ümmetin birliği ve uluslararası sorumlulukların hatırlatılması hedeflendiği belirtildi.

Filistin'i işgalden kurtarmanın yoluna değinen Diyanet İşleri Başkanı prof. Dr. Ali Erbaş, "Filistin'i işgalden kurtarmanın yolu; İslam ümmetinin somut ve kararlı adımlar atmasıdır. Ortak tavır almasıdır. Caydırıcı tepkiler ortaya koymasıdır. Açıkça ifade etmek isterim ki; Yegane çözüm, ümmetin bir araya gelerek zulme ve işgale engel olmasıdır" dedi.

İNSANLIK İÇİN BİR AHLAK VE VİCDAN MESELESİDİR

Gazze için burada olduklarını belirten Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Gazze için buradayız. İslâm ümmetini ve tüm dünyayı zulme karşı seferber etmek için buradayız. Mazlumların sesi olmak için buradayız. Gazze, Kudüs, sadece Filistinlilerin bir meselesi değildir. Mü'minler için bir iman ve izzet meselesidir. İnsanlık için bir ahlak ve vicdan meselesidir. Bugün soykırımcı siyonistler Müslümanlar için en büyük tehdittir. İnsanlık için en büyük musibettir. Evrensel değerleri yok eden inatçı bir mikroptur. Filistin topraklarını bu mikroptan temizlemek zorundayız. Gazze bizi vahdete çağırıyor. Elbirliği yapmak zorundayız. Güç birliği yapmak zorundayız. Filistin için çarpan tüm yürekleri birleştirmek zorundayız" dedi.

FİLİSTİN'İ İŞGALDEN KURTARMANIN YOLU; İSLAM ÜMMETİNİN ORTAK TAVIR ALMASIDIR

Erbaş, "Alem-i İslam'a seslenmek istiyorum; işgalci zalimler, Müslümanların dağınıklığından istifade ediyor. Parçalanmışlığından cesaret buluyor. Gafletinden faydalanıyor. Biliyoruz ki işgalci siyonistler korkaktır. Ama Müslüman ülkeler gerekli tepkiyi gösteremediği için cesurmuş gibi davranıyorlar. Bu zulmün sebebi zalimlerin gücü değil Müslümanların dağınıklığıdır. Bu dağınıklık ve gaflet sebebiyle âlem-i İslam büyük bir vebal ve günah içerisindedir. Bunun için diyorum ki; Ey Müslümanlar; Birleşelim. Uyanık olalım. Fitne ve tefrikadan kurtulalım. Tüm gücümüzle zalimlerden hesap soralım. Zira Filistin'i işgalden kurtarmanın yolu; İslam ümmetinin somut ve kararlı adımlar atmasıdır. Ortak tavır almasıdır. Caydırıcı tepkiler ortaya koymasıdır. Açıkça ifade etmek isterim ki; Yegane çözüm, ümmetin bir araya gelerek zulme ve işgale engel olmasıdır" dedi.

'İŞGALCİLERE KARŞI DAHA GÜÇLÜ VE PLANLI ŞEKİLDE MÜCADELE ETMEK ZORUNDAYIZ'

Güçlü ve planlı şekilde mücadele etmek zorunda olduklarını belirten Erbaş, "İşgalcilere karşı daha güçlü ve planlı şekilde mücadele etmek zorundayız. Zira konuşarak, kınayarak geçirdiğimiz her dakika, Gazzeli bir masum daha hayata veda ediyor. Caydırıcı ve gerçekçi olmayan her tepki, zalimlere yeni katliamlar için cesaret veriyor. İnanıyorum ki İslam ümmeti olarak birbirimize kenetlendiğimiz gün, başta Gazze ve tüm Filistin olmak üzere ümmet coğrafyamız huzura kavuşacaktır. Kudüs, Gazze, Filistin kurtulduğunda, bölgemizde ve tüm dünyada yıllardır özlemle beklenen barış ve huzur egemen olacaktır. Sonsuz bir ümitle inanıyorum ki bu zor günler elbette sona erecektir. Zalimlerin zulmü mutlaka bitecek, mazlumların yüzü gülecektir. Nihayetinde zafer inananların olacaktır" şeklinde konuştu.