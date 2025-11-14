Haberler Yaşam Haberleri İşlenmiş gıdada diyabet riski
İşlenmiş gıdada diyabet riski

Yeni araştırmaya göre aşırı işlenmiş gıda tüketimi gençlerde prediyabet ve yüksek kan şekeri geliştirme riskini artırıyor. Yakın zamanda yayımlanan çalışmada bilim insanları, fast food, paketlenmiş atıştırmalıklar ve sodyum, şeker ve sağlıksız yağlar açısından zengin yiyecek ve içeceklerin tüketiminde sadece ufak bir artışın bile kişiyi prediyabet riski altında bırakabileceğini buldu. Birleşik Krallık'ta ortalama bir Britanyalının beslenmesinin yarısı aşırı işlenmiş gıdalardan oluşuyor. Ergenlerdeyse bu oran üçte ikiye yakın.
