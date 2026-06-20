İşlenmiş gıdalar kalbin düşmanı

Fransa Ulusal Sağlık ve Tıbbi Araştırmalar Enstitüsü (INSERM) ile Sorbonne Paris Nord Üniversitesi ve Paris Cite Üniversitesi araştırmacıları tarafından geniş çaplı bir çalışma gerçekleştirildi. 112 binden fazla kişinin verilerinin incelendiği araştırma, işlenmiş gıdalarda yaygın olarak kullanılan bazı koruyucuların yüksek tansiyon ve kalp-damar hastalıklarıyla ilişkili olabileceğini ortaya koydu. Araştırmacılar, en yüksek düzeyde katkı maddesi tüketen kişilerde riskin daha yüksek olduğunu bildirdi.