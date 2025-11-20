İşletmelere ses ve görüntü kaydı şartı

İstanbul'daki gıda zehirlenmelerinden sonra işletmelere 24 saat kesintisiz ses ve görüntü kaydı ile tüm kayıtların 30 gün süreyle saklanması şartı getirildi. Gıda güvenliği toplantısında konuşan Vali Gül, "Mevcut mevzuatı kesintisiz uygulamalıyız. Vatandaşımızı ilgilendiren alanlarda toleransımız sıfır" dedi. Toplantıda, sokak satıcılarına ve işletmelere denetimlerin artırılması, 'Satılan numunelerin 72 saat korunması' şartının titizlikle uygulanması, soğuk zincirde aksaklıklarına müsamaha gösterilmemesi, 24 saat gıda denetimi yapılması, işletmelerde 24 saat ses ve görüntü kaydı alınması ve kayıtların 30 gün saklanması şartı getirildi.