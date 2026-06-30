İsmail Özdemir’i kurşunlayarak vahşice katletmişti! Caninin pişkin savunması kan dondurdu: Tabancayı doldur boşalt yaptım!

'ANNESİ FEYZA'YI BANA EMANET ETMİŞTİ'

Mahkeme başkanının, "Feyza'ya karşı duygusal bir şeyler hissettiğin ve sürekli değişik sanal medya hesaplarından defalarca mesajlar attığın ve bu yüzden maktul İsmail ile tartıştığın iddia ediliyor. Ne diyeceksin?" sorusuna sanık Nafiz Gürbüz, "Mahalleye taşındıkları zaman annesi bana emanet etmişti. Onun dışında bir şey yok. Mesajları benim yazıp yazmadığımı şeker hastası olduğum için hatırlamıyorum" diye cevapladı.

Soruşturma sırasında mesajları yazdığını kabul ettiğinin hatırlatılması üzerine ise Gürbüz, "Öyle demişsem doğrudur" yanıtını verdi. Sanık Nafiz Gürbüz, "Olaydan dolayı çok pişmanım, üzgünüm. Ailesinden özür diliyorum" dedi.