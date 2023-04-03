İsofix Nedir? İsofix Ne İşe Yarar, Araçta Olup Olmadığı Nasıl Anlaşılır ve Nereye Takılır?

Araç alacaksanız ve çocuğunuz varsa isofix nedir sorusunu da araştırmak isteyebilirsiniz. Oto koltuğu isofix nedir şeklinde araştırma yaparak da konuyu inceleyebilirsiniz. Araçta bu aparat yoksa isofix aparatı sonradan takılır mı konusunu da değerlendirebilirsiniz. İsofix olan araçların çocuklar için daha güvenli olduğunu söyleyebiliriz. Aracımda isofix var mı sorusunun cevabı yazımızın devamında.

İsofix Nedir?

Araçlarda çocuk güvenliği çok önemli bir husustur. Araç kullanırken gelişen ani refleksler ve kaza durumunda çocuğun güvenliğinden emin olmanız gerekir. Bunun için de çocuk koltukları geliştirilmiştir. Peki, çocuk koltukları nereye takılır? Çocuk koltuğunun takılması gereken yer isofix demiridir. İsofix, aracın şaft demiri üzerinde bulunan ve çocuk oto koltuğunun buraya sabitlenmesini sağlayan bir aparattır.

İsofix aracın arka koltuklarının arasında bulunan bir aparattır. Çocuk oto koltuğunda bulunan uzatma aparatı isofixe oturarak koltuğun tam anlamıyla sabitlenmesini sağlar. Bu sayede koltukta oturan çocuk çok daha güvenli şekilde yolculuk yapacaktır.

İsofix Aparatı Sonradan Takılır Mı?

Aracınızda isofix olup olmadığını anlamak için arka koltukların arasına parmaklarınızı sokmanız yeterli olacaktır. Aracınızda isofix varsa yaklaşık 4 parmak uzaklıkta isofix demirine ulaşılacaktır. Yaptığınız kontrolde isofix demirine ulaşamazsanız bu demiri sonradan da taktırabilirsiniz. Aracın şarf demiri üzerine yapılacak güçlü bir kaynakla isofix demirini monte ettirebilirsiniz. Araçta isofix demirinin olmaması halinde çocuk oto koltuğunu arka emniyet kemerleri ile sabitlemeniz gerekir. Bu da yeterli seviyede güvenlik sağlamayacaktır.