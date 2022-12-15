Haberler Yaşam Haberleri İspanya Gezilecek Yerler - Yazın ve Kışın İspanya'da Ne Yapılır, Gezilecek ve Fotoğraf Çekilecek Yerler Nereler, Kaç Günde Gezilir?
Giriş Tarihi: 15.12.2022 16:35 Son Güncelleme: 15.12.2022 16:36

İspanya Gezilecek Yerler - Yazın ve Kışın İspanya'da Ne Yapılır, Gezilecek ve Fotoğraf Çekilecek Yerler Nereler, Kaç Günde Gezilir?

İspanya gezilecek yerler açısından düşünüldüğünde dünyanın gözdesi bir ülkedir. Başkenti Madrid olan bu ülke hem doğal güzellikler hem de tarihi eserler ve mimari noktasında görülmeye değerdir. Bu sebeple de dünyanın dört bir yanından turist çekmektedir. İspanya hakkında “İspanya’da gezilecek yerler, ne yapılır, hangi ayda gidilir, kaç günde gezilir?” gibi sorular merak edilmektedir.

İspanya Gezilecek Yerler - Yazın ve Kışın İspanya’da Ne Yapılır, Gezilecek ve Fotoğraf Çekilecek Yerler Nereler, Kaç Günde Gezilir?

İspanya'da gezilecek yerler düşünüldüğünde en çok dikkati çeken tabi ki Madrid şehridir. Bunun dışında İspanya'da ne yapılır, nereye gidilir diye soranlara futbol için de önemli olan Barcelona ve Sevilla şehirleri önerilir. Avrupa turu planlayanlar veya gezginler ise İspanya'ya hangi ayda gidilir ve kaç günde gezilir sorularını araştırmalıdırlar.

İspanya Gezilecek Yerler

İspanya Akdeniz'in en önemli ülkelerinden biridir. Özellikle Atlas Okyanusu'ndan Akdeniz'e geçişte önemli bir noktada bulunmaktadır. Gezilip görülecek yerler noktasında da oldukça zengin bir yere sahiptir. İspanya'da nereye gidilir diye soranlar için gezilmesi gereken yerleri derlerdik;

El Hamra Sarayı: İspanya'nın Endülüs bölgesindeki Granada kentinde yer almaktadır. İslami Arap mimarisine göre yapılmıştır. Saray ve kale olarak kullanılan tarihi bir yapıdır.

Madrid: Retiro Parkı, Madrid Kraliyet Sarayı, Plaza Mayor Meydanı ve Debod Tapınağı gibi görmeye değer bir çok yapıya ev sahipliği yapmaktadır.

Cordoba: İspanya'nın tarihi kentlerinden biridir. Kurtuba Camii, Roma Köprüsü ve Endülüs Müzesi gibi mimari eserler mevcuttur.

Sevilla: Mimarilerinde İslam kültürünü hissettiğimiz bu şehir Endülüs bölgesinde bulunmaktadır. Şehirde özellikle ziyaret edilmesi gereken yerler Alcazar Sarayı ve Plaza de Espana'dır.

Yazın ve Kışın İspanya'da Ne Yapılır?

İspanya'ya hangi ayda gidilir diye sorarsanız bir Akdeniz ülkesi olduğu için yazın ziyaret edilebilecek ve tatil yapılabilecek pek çok yer vardır. Menorca, İbiza, Balear Adaları ve Mallorca gibi masmavi denizin tadını çıkarabileceğiniz yerler mevcuttur. Kışın ise kayak imkanları olan bir ülkedir. Sierra Nevada gibi dağlarda kayak yapılabilmektedir. Bunun dışında ben önemli yerleri kalabalıktan ziyade sakinken gezmek istiyorum diyorsanız sonbahar ve kış ayları İspanya'ya gitmek için uygundur.

İspanya'da Gezilecek ve Fotoğraf Çekilecek Yerler Nereler?

İbiza, Cadiz şehirleri, Kanarya Adaları doğal güzellik açısından fotoğraf çekmeye uygundur. Bunun yanında mimari açıdan ise Sagrada Familia Bazilikası, Barselona Katedrali, Girona Katedrali ve Santa Maria Del Mar Kilisesi gibi şaheserler fotoğraf çekmeye ve gezmeye uygundur.

İspanya Kaç Günde Gezilir?

İspanya kaç günde gezilir sorusunun cevabını ise şöyle verebiliriz: Görkemli şehirlerini ve doğal güzelliklerini de göz önünde bulundurursak İspanya'yı gezmek için 7-10 gün arası bir süre yeterli olacaktır.

EN ÇOK OKUNANLAR

EYT SON DAKİKA: Sorunlar çözüldü! Başkan Erdoğan ve Bakan Bilgin'den FLAŞ mesaj! EYT şartları ne olacak?
ASGARİ ÜCRET 2023 TOPLANTISI SON DAKİKA: Tüm veriler o rakamı işaret etti! TÜRK-İŞ ve TİSK'ten peş peşe açıklama!
FED FAİZ KARARI SON DAKİKA: Belli oldu! Aralık 2022 Fed toplantısı sonrası Jerome Powell piyasalara yön verdi
EYT SON DAKİKA: Bakan Bilgin ve Bakan Nebati'den peş peşe EYT açıklaması! Emeklilik için yeni sayı açıklandı
EYT SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan EYT ve 2023 asgari ücret zammı için YENİ açıklama!
SON DAKİKA: Türkiye'yi sarsan 6 yaşında gelin davasında flaş gelişme! Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel tutuklandı
Avrupa'nın en büyüğü! Açılışı Başkan Erdoğan yapacak
Başkan Erdoğan'dan ABD’ye çok sert uyarı: Artık sabır bitti
İzmir'de mide bulandıran görüntüler! İçeri giren Jandarma ekipleri şaştı kaldı
Kılıçdaroğlu'ndan canlı yayında adaylık açıklaması! Dikkat çeken 'Akşener' ve 'İmamoğlu' mesajı
ARKADAŞINA GÖNDER
İspanya Gezilecek Yerler - Yazın ve Kışın İspanya'da Ne Yapılır, Gezilecek ve Fotoğraf Çekilecek Yerler Nereler, Kaç Günde Gezilir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA