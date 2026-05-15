Isparta beyaza büründü: Mayıs ortasında ceviz büyüklüğünde dolu

Ani bastıran dolu yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı. Seraların çamları kırılırken, otomobil sahipleri anaçlarını doludan korumak için battaniye ve kilim ile kapattı. Açıkta bulunan ürünler kısmen zarar gördü. Meteoroloji bölgede 2 gün daha yağışın etkili olacağını kaydetti.

KENT MERKEZİ BEYAZA BÜRÜNDÜ

Isparta kent merkezi dolu yağışını ardından beyaza büründü. Yayalar yolda yürümekte güçlük çekerken, greyder trafiğin aksamaması için yolları açtı. Sütçüler ilçesinde etkili olan sağanak yağışla birlikte ceviz büyüklüğünde dolu yağdı. İlçeye bağlı Başkoz Mahallesi'nde aniden bastıran dolu yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı. Kısa sürede etkisini artıran yağış nedeniyle bazı bölgeler beyaza bürünürken, vatandaşlar araçlarını ve tarım alanlarını korumaya çalıştı. Bölgede yağışların aralıklarla devam ettiği öğrenilirken, dolunun tarım arazilerinde zarara yol açıp açmadığına ilişkin incelemelerin sürmesi bekleniyor.