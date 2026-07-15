Isparta’da acı kaza! Motosiklet devrilerek metrelerce sürüklendi: 16 yaşındaki Mustafa Gündoğdu hayatını kaybetti!

SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ



Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede motosiklet sürücüsü Mustafa Gündoğdu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.