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Giriş Tarihi: 15.07.2026 13:24

Isparta’da acı kaza! Motosiklet devrilerek metrelerce sürüklendi: 16 yaşındaki Mustafa Gündoğdu hayatını kaybetti!

Isparta'da Yalvaç ilçesinde meydana gelen kaza yürekleri burktu. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine devrilen motosiklet metrelerce savruldu. Feci olayda sürücü hayatını kaybederken yolcu olarak bulunan kişi ağır yaralandı. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Isparta’da acı kaza! Motosiklet devrilerek metrelerce sürüklendi: 16 yaşındaki Mustafa Gündoğdu hayatını kaybetti!
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Kaza, Yalvaç ilçesine bağlı Bahtiyar köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 16 yaşındaki Mustafa Gündoğdu idaresindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede motosiklet sürücüsü Mustafa Gündoğdu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

YOLCUNUN YAŞAM MÜCADELESİ DEVAM EDİYOR

Motosiklette yolcu olarak bulunan B.Ü. ise ağır yaralandı. Yaralı B.Ü. sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Mustafa Gündoğdu'nun cenazesi Yalvaç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#ISPARTA #KAZA

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Isparta’da acı kaza! Motosiklet devrilerek metrelerce sürüklendi: 16 yaşındaki Mustafa Gündoğdu hayatını kaybetti!
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