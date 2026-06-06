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Giriş Tarihi: 6.06.2026 11:26

Isparta'da acı olay: Anne ve kızı kazada hayatını kaybetti

Isparta’nın Eğirdir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında can kaybı 2’ye yükseldi. Kazada olay yerinde hayatını kaybeden anne Turan Taşyaran’ın (69) ardından, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan kızı Zekiye Hacıvelioğlu’da (42) yaşam mücadelesini kaybetti.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Isparta’da acı olay: Anne ve kızı kazada hayatını kaybetti
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Kaza, 5 Haziran saat 13.30 sıralarında Eğirdir ilçesi Sorkuncak mevkiinde meydana geldi. Turgut Kuzal yönetimindeki 33 TK 366 plakalı otomobil ile Zekiye Hacıvelioğlu idaresindeki 32 PC 792 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

OTOMOBİLLER YOLUN KENARINA SAVRULDU

Çarpışmanın etkisiyle araçlar yol kenarına savruldu. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde 32 PC 792 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Turan Taşyaran (69) olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan sürücüler Turgut Kuzal ve Zekiye Hacıvelioğlu ile araçlarda bulunan Enes Kuzal, Sabriye Kuzal ve Mehmet Taşyaran sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı.

KURTARILAMADI

Ağır yaralı olarak Isparta Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Zekiye Hacıvelioğlu'nun da yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Böylece kazada yaşamını yitirenlerin sayısı 2'ye yükseldi. Acı haberi alan yakınları gözyaşlarına boğuldu. Anne ve kızın hayatını kaybettiği kazada yaralanan 4 kişinin tedavileri sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#ISPARTA

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Isparta'da acı olay: Anne ve kızı kazada hayatını kaybetti
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