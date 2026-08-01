Isparta’da acı olay! Eşek arılarının yuvasına sıcak su döktü: 51 yaşındaki adam hayatını kaybetti

ARI SOKMASI SONUCU HAYATINI KAYBETTİ

Yuvadan çıkan arılar Kaya'yı soktu. Arı sokmasına alerjisi olan Kaya, ailesi tarafından hastaneye götürüldü. Isparta Şehir Hastanesi'nde bir haftadır tedavi gören Kaya, bu sabah hayatını kaybetti. Yaklaşık 10 yıl önce 2 çocuğundan birin kömür zehirlenmesinden kaybeden Kaya'nın bugün doğum günü olduğu öğrenildi.