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Giriş Tarihi: 1.08.2026 13:41

Isparta'da acı olay! Eşek arılarının yuvasına sıcak su döktü: 51 yaşındaki adam hayatını kaybetti

Isparta'da mobilya döşemeciliği yapan Zafer Kaya (51), yuvasına sıcak su döktüğü eşek arılarının saldırısına uğradı. Arı sokmasına alerjisi olan Kaya, tedavi gördüğü hastanede bir hafta sonra, bugün, doğum gününde hayatını kaybetti.

DHA Yaşam
Isparta’da acı olay! Eşek arılarının yuvasına sıcak su döktü: 51 yaşındaki adam hayatını kaybetti
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Davraz Mahallesi'ndeki iş yerinde mobilya döşemeciliği yapan Zafer Kaya, geçen hafta cumartesi günü atölyesinde müşterilerini tedirgin eden eşek arısı yuvasına sıcak su döktü.

ARI SOKMASI SONUCU HAYATINI KAYBETTİ

Yuvadan çıkan arılar Kaya'yı soktu. Arı sokmasına alerjisi olan Kaya, ailesi tarafından hastaneye götürüldü. Isparta Şehir Hastanesi'nde bir haftadır tedavi gören Kaya, bu sabah hayatını kaybetti. Yaklaşık 10 yıl önce 2 çocuğundan birin kömür zehirlenmesinden kaybeden Kaya'nın bugün doğum günü olduğu öğrenildi.

CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ

Kaya'nın cenazesi Davraz Mahallesi Erenler Camisi'nde kılınan namazın ardından Karaağaç Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#ISPARTA

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Isparta'da acı olay! Eşek arılarının yuvasına sıcak su döktü: 51 yaşındaki adam hayatını kaybetti
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