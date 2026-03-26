Isparta’da akran zorbalığı: Yere yatırıp ayağıyla yüzüne bastı!

G.N.K. adlı kız öğrencinin tartıştığı akranı B.S.'yi saçından tutup yere yatırdı ve ayağıyla yüzüne bastı. O anlar, cep telefonuya görüntülenirken, darbedilen öğrencinin ailesinin şikayetçi üzerine soruşturma başlatıldı.
Olay, 24 Mart'ta Hastane Caddesi'nde meydana geldi. İkisinin de ortaokulda eğitim gördüğü belirtilen G.N.K. ile B.S. adlı kız öğrenciler, caddede karşılaştı. G.N.K., "Bugün benim seni dövesim var. Saçını duvardan duvara vurasım var.
Darbedilen öğrencinin ailesinin şikayetçi olması üzerine aynı gün İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından inceleme, devamında da adli soruşturma başlatıldı. Kız öğrencilerin ifadeleri alınırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.