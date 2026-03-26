Haberler Yaşam Haberleri Isparta’da akran zorbalığı: Yere yatırıp ayağıyla yüzüne bastı!
Giriş Tarihi: 26.03.2026 18:31

Isparta'da meydana gelen olayda, ikisi de ortaokulda eğitim gören G.N.K ile B.S. adlı kız öğrenciler caddede karşılaştı. G.N.K., isimli öğrenci "Bugün benim seni dövesim var.” diyerek B.S., isimli öğrencinin şaçından tuttu, yere yatırdı ve ayağıyla yüzüne bastı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

G.N.K. adlı kız öğrencinin tartıştığı akranı B.S.'yi saçından tutup yere yatırdı ve ayağıyla yüzüne bastı. O anlar, cep telefonuya görüntülenirken, darbedilen öğrencinin ailesinin şikayetçi üzerine soruşturma başlatıldı.

Olay, 24 Mart'ta Hastane Caddesi'nde meydana geldi. İkisinin de ortaokulda eğitim gördüğü belirtilen G.N.K. ile B.S. adlı kız öğrenciler, caddede karşılaştı. G.N.K., "Bugün benim seni dövesim var. Saçını duvardan duvara vurasım var.

Sana ne dedim ben? Benim olana göz dikersen, gözlerini oyarım demedim mi?" diyerek, B.S.'nin saçından tutup, yere yatırdı. G.N.K. ardından ayağıyla B.S.'nin yüzüne bastı. Olay cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Darbedilen öğrencinin ailesinin şikayetçi olması üzerine aynı gün İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından inceleme, devamında da adli soruşturma başlatıldı. Kız öğrencilerin ifadeleri alınırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

