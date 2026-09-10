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Giriş Tarihi: 10.09.2026 16:49

Isparta'da dehşet! Boşanma aşamasındaki 2 çocuk annesi eşini ağır yaralayıp intihar etti

Isparta’nın Keçiborlu ilçesinde, öğretmenlik yapan iki çocuk annesi Özlem Ö., boşanma aşamasındaki eşi Bahri Ö. tarafından evinde tabancayla vurularak ağır yaralandı. Saldırgan koca aynı silahla kalbine ateş ederek intihar etti.

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DHA
Isparta’da dehşet! Boşanma aşamasındaki 2 çocuk annesi eşini ağır yaralayıp intihar etti
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Isparta'da saat 14.00 sıralarında Keçiborlu ilçesinde feci olay meydana geldi. Bahri Ö. ile boşanma aşamasında olduğu Özlem Ö. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışma sırasında Bahri Ö., tabancayla eşini vurup ağır yaraladı. Bahri Ö. ardından silahın namlusunu göğsüne dayayıp tetiği çekerek intihar etti. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler Özlem Ö. ve Bahri Ö.'yü yerde kanlar içinde buldu. İlk müdahalenin ardından vücudunda birden fazla yara bulunduğu belirlenen Özlem Ö. kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Bahri Ö.'nün cenazesi ise otopsi için morga konuldu.

2 ÇOCUK ANNESİ EŞİNİ VURARAK AĞIR YARALADI

Keçiborlu Şehit İsa Baydilli Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni olan 2 çocuk annesi Özlem Ö.'nün öğle arası eve geldiği sırada olayın yaşandığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#ISPARTA

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