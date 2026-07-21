Isparta’da dehşet! Komşuların gürültü tartışması kanlı bitti: 1 ölü 1 yaralı

HAYATINI KAYBETTİ

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan Ç.Ç. (38) ile Yüksel Uçar (59) ilk müdahaleleri sonrası ambulanslarla Eğirdir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Yüksel Uçar, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybedetti. Ağır yaralı Ç.Ç. ise ileri tedavi amacıyla sevk edildiği Isparta Şehir Hastanesi'nde tedavisi sürerken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.