Haberler Yaşam Haberleri Isparta'da dehşet! Tartıştığı eşini pompalı tüfekle sokak ortasında öldürdü
Giriş Tarihi: 23.09.2026 11:31 Son Güncelleme: 23.09.2026 11:32

Isparta'da dehşet! Tartıştığı eşini pompalı tüfekle sokak ortasında öldürdü

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde, Fatih K. (37), tartışma sonrası babasının evine gitmek için evden çıkan eşi Ayşe K.'yi (35), sokakta pompalı tüfekle ateş edip vahşice öldürdü.

DHA Yaşam
Isparta’da dehşet! Tartıştığı eşini pompalı tüfekle sokak ortasında öldürdü
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Isparta'nın saat 01.00 sıralarında, Çarıksaraylar beldesinde meydana geldi. İddiaya göre; Fatih K. ve eşi Ayşe K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

TARTIŞMA CİNAYETLE BİTTİ

Tartışma sonrasında Ayşe K., babasının evine gitmek isterken, Fatih K. sokakta önünü kesti. Fatih K., yanında getirdiği pompalı tüfeğiyle eşine 2 el ateş etti. Ayşe K., yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrollerinde Ayşe K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

KATİL GÖZALTINA ALINDI

Olay sonrası Fatih K. gözaltına alındı, pompalı tüfek ve 2 fişeğe el konuldu. Gözaltına alınan Fatih K.'nin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Diğer yandan çiftin 2 çocuğu korumaya alındı

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#ISPARTA

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Isparta'da dehşet! Tartıştığı eşini pompalı tüfekle sokak ortasında öldürdü
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