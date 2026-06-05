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Giriş Tarihi: 5.06.2026 16:27

Isparta’da feci kaza! 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!

Isparta’nın Eğirdir ilçesinde meydana gelen kaza yürekleri burktu. 2 otomobilin birbirine girdiği olayda ölü ve yaralılar olduğu bildirildi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Isparta’da feci kaza! 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!
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Sorkuncak mevkisi yakınlarında saat 13.30 sıralarında meydana gelen kazada Turgut Kuzal (56) idaresindeki 33 TK 366 plakalı otomobil ile Zekiye Hacıvelioğlu (43) idaresindeki 32 PC 792 plakalı otomobil çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

1 ÖLÜ 5 YARALI

Kazada sürücüler ile Enes Kuzal (23), Sabriye Kuzal (49) ve Mehmet Taşyaran'ın (73) yaralandığı, Turan Taşyaran'ın ise hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#ISPARTA #KAZA

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Isparta’da feci kaza! 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!
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