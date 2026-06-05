Isparta’da feci kaza! 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!

1 ÖLÜ 5 YARALI

Kazada sürücüler ile Enes Kuzal (23), Sabriye Kuzal (49) ve Mehmet Taşyaran'ın (73) yaralandığı, Turan Taşyaran'ın ise hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör