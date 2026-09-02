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Giriş Tarihi: 2.09.2026 13:53

Isparta’da feci kaza! Otomobil tarlaya uçtu: Yaralılar var!

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde meydana gelen kaza yürekleri ağza getirdi. Çarpışan iki araçtan biri tarlaya uçtu. Ekiplerin peş peşe geldiği olayda yaralıların olduğu bilgisine ulaşıldı. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Isparta’da feci kaza! Otomobil tarlaya uçtu: Yaralılar var!
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Kaza, dün akşam saatlerinde Şarkikaraağaç ilçesi Çarıksaraylar beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Y. (17) idaresindeki 06 DFK 771 plakalı otomobil ile Y.E. (21) yönetimindeki 20 UE 311 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobillerden biri kontrolden çıkarak tarlaya uçarken, kazada her iki aracın sürücüsü ile araçlarda yolcu olarak bulunan P.Y. (9) ve T.Ç. (17) yaralandı.

EKİPLER PEŞ PEŞE GELDİ

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahaleleri sonrası ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#ISPARTA #KAZA

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Isparta’da feci kaza! Otomobil tarlaya uçtu: Yaralılar var!
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