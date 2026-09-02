Isparta’da feci kaza! Otomobil tarlaya uçtu: Yaralılar var!

Kaza, dün akşam saatlerinde Şarkikaraağaç ilçesi Çarıksaraylar beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Y. (17) idaresindeki 06 DFK 771 plakalı otomobil ile Y.E. (21) yönetimindeki 20 UE 311 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobillerden biri kontrolden çıkarak tarlaya uçarken, kazada her iki aracın sürücüsü ile araçlarda yolcu olarak bulunan P.Y. (9) ve T.Ç. (17) yaralandı.