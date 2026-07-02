Isparta'da Gölet kenarında vahşet! 2 kişi bıçaklanmış halde bulundu!

Olay yaklaşık saat 18.00 sularında Atabey Gölet'i mevkisinde yaşandı. Vatandaşlar gölet çevresinde bir kişinin kanlar içinde hareketsiz bir diğer kişinin ise yerinden kımıldamaya çalıştığını görünce durumu 112 Acil çağrı merkezine bildirdi.

İhbarın ardından bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde boğazı kesilmiş olarak bulunan Halil Yıldız'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Sırtından bıçaklanmış ağır yaralı bir kişiyi ise ilk müdahaleni ardından ambulans ile hastaneye kaldırdı.

JANDARMA OPERASYON BAŞLATTI

İhbar üzerine bölgede jandarma, ve olay yeri inceleme ekipleri ayrıntılı çalışma başlattı. Timler olay yerini güvenlik çemberine alırken, cinayetin şüphelisi veya şüphelilerinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı. Olayın nedeni ve detayları yapılacak soruşturmanın ardından netlik kazanacağı kaydedildi.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör