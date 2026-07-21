Isparta’da komşu dehşeti! Gürültü kavgası bıçaklı saldırıya dönüştü: Ölü ve yaralı var!

Hamam Mahallesi Çakırlar Sokak'ta, Nurettin Y. (20) ile Yüksel U. (59) ve Çilem Ç. (38) arasında gürültü nedeniyle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda Nurettin Y, üzerinde taşıdığı bıçakla Yüksel U. ile Çilem Ç'yi yaraladı.



1 KİŞİ HAYATINI KAYBEDERKEN 1 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Eğirdir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Yüksel U, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Durumu ağır olan Çilem Ç'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI



Olayın ardından şüpheli Nurettin Y, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör