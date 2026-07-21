Haberler Yaşam Haberleri Isparta’da komşu dehşeti! Gürültü kavgası bıçaklı saldırıya dönüştü: Ölü ve yaralı var!
Giriş Tarihi: 21.07.2026 10:31 Son Güncelleme: 21.07.2026 10:41

Isparta’da komşu dehşeti! Gürültü kavgası bıçaklı saldırıya dönüştü: Ölü ve yaralı var!

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde komşular arasında çıkan gürültü kavgası kanlı bitti. 20 yaşındaki Nurettin Y. tartıştığı Yüksel U. ile Çilem Ç.'yi yanında taşıdığı bıçakla yaraladı. Yüksel U. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken Çilem Ç. yaralandı. İşte detaylar…

AA
Isparta’da komşu dehşeti! Gürültü kavgası bıçaklı saldırıya dönüştü: Ölü ve yaralı var!
  • ABONE OL

Hamam Mahallesi Çakırlar Sokak'ta, Nurettin Y. (20) ile Yüksel U. (59) ve Çilem Ç. (38) arasında gürültü nedeniyle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda Nurettin Y, üzerinde taşıdığı bıçakla Yüksel U. ile Çilem Ç'yi yaraladı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBEDERKEN 1 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Eğirdir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Yüksel U, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Durumu ağır olan Çilem Ç'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından şüpheli Nurettin Y, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Buse Sever - Editör
#ISPARTA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Isparta’da komşu dehşeti! Gürültü kavgası bıçaklı saldırıya dönüştü: Ölü ve yaralı var!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA