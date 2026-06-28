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Giriş Tarihi: 28.06.2026 16:52

Isparta'da mermer ocağında korkunç yangın: 1 işçi hayatını kaybetti

Isparta'nın Sütçüler ilçesindeki bir mermer ocağının şantiye barakasında çıkan yangında 53 yaşındaki Haşim Özdemir hayatını kaybetti. Yangının çıkış nedeniyle ilgili jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.

İHA Yaşam
Isparta’da mermer ocağında korkunç yangın: 1 işçi hayatını kaybetti
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Yangın, saat 10.12 sıralarında Sütçüler ilçesine bağlı Çandır köyü Yıldızlar Mahallesi mevkiinde bulunan Demirkayalar Mermer Ocağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şantiyede bulunan barakanın mutfak bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İtfaiye ekiplerinin 3 itfaiye aracı ve 1 arazöz ile müdahale ettiği yangın kontrol altına alınırken, bölgede bir süre soğutma çalışması gerçekleştirildi. Yangının söndürülmesinin ardından barakada bulunan 53 yaşındaki Haşim Özdemir'in cansız bedenine ulaşıldı. Özdemir'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Yangının çıkış nedenine ilişkin jandarma ekiplerince inceleme başlatıldı.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#ISPARTA

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Isparta'da mermer ocağında korkunç yangın: 1 işçi hayatını kaybetti
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