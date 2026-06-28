Isparta’da mermer ocağında korkunç yangın: 1 işçi hayatını kaybetti

Yangın, saat 10.12 sıralarında Sütçüler ilçesine bağlı Çandır köyü Yıldızlar Mahallesi mevkiinde bulunan Demirkayalar Mermer Ocağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şantiyede bulunan barakanın mutfak bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.