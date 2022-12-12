Isparta’daki silahlı çatışmada muhtar hayatını kaybetti

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Senirkent Devlet Hastanesine kaldırılan Yüksel Ülperen burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ülperen'in cenazesi yakınları tarafından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.