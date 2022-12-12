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Giriş Tarihi: 12.12.2022 10:43 Son Güncelleme: 12.12.2022 10:52

Isparta'daki silahlı çatışmada muhtar hayatını kaybetti

Isparta'nın Senirkent ilçesi Büyükkabaca Beldesi Karşı Mahalle Muhtarı Yüksel Ülperen (44) ile barıştırmak için gittiği yerde Bekir Ö. (17) tarafından tüfekle göğsünden vurulması sonucu kaldırıldığı Senirkent Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Cinayetin ardından yaşı küçük olan Bekir Ö.'yü gözaltına alan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, muhtar Ülperen'in evinin etrafında da önlem aldı.

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Isparta’daki silahlı çatışmada muhtar hayatını kaybetti

Isparta'nın Senirkent İlçesine bağlı Büyükkabaca Beldesi'nde gece saatlerinde meydana gelen olayda, Karşı Mahalle Muhtarı Yüksel Ülperen ile aralarında husumet bulunan Bekir Ö. yolda karşılaştı ve arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Ülperen ile Bekir Ö. birbirine silahla ateş etti. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Senirkent Devlet Hastanesine kaldırılan Yüksel Ülperen burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ülperen'in cenazesi yakınları tarafından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

GÖZYAŞLARINDA TOPRAĞA VERİLDİ

Cinayetin ardından jandarma ekipleri olayın devamı gelmemesi için mahallede geniş güvenlik önlemleri aldı. Otopsisi tamamlanan 3 çocuk babası muhtar Yüksel Ülperen yakınları ve sevenlerini gözyaşları arasında Büyükkabaca Belediye Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi. Cinayet zanlısı Bekir Ö. çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Isparta'daki silahlı çatışmada muhtar hayatını kaybetti
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