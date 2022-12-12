Isparta’daki silahlı çatışmada muhtar hayatını kaybetti

Isparta'nın Senirkent İlçesine bağlı Büyükkabaca Beldesi'nde gece saatlerinde meydana gelen olayda, Karşı Mahalle Muhtarı Yüksel Ülperen ile aralarında husumet bulunan Bekir Ö. yolda karşılaştı ve arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Ülperen ile Bekir Ö. birbirine silahla ateş etti. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
GÖZYAŞLARINDA TOPRAĞA VERİLDİ
Cinayetin ardından jandarma ekipleri olayın devamı gelmemesi için mahallede geniş güvenlik önlemleri aldı. Otopsisi tamamlanan 3 çocuk babası muhtar Yüksel Ülperen yakınları ve sevenlerini gözyaşları arasında Büyükkabaca Belediye Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi. Cinayet zanlısı Bekir Ö. çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.