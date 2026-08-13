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Giriş Tarihi: 13.08.2026 10:21 Son Güncelleme: 13.08.2026 10:22

Isparta’da nefes kesen kovalamaca! Çalıntı otomobille polisten kaçtı: Kesilen ceza dudak uçuklattı!

Isparta’da yaşanan kovalamaca film sahnelerini aratmadı. Çalıntı otomobil ile Isparta'da polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan sürücü, yaklaşık 40 kilometre süren kovalamacının ardından Burdur'da polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Sürücü polis ekiplerince gözaltına alınırken toplamda kesilen ceza dudak uçuklattı. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Isparta’da nefes kesen kovalamaca! Çalıntı otomobille polisten kaçtı: Kesilen ceza dudak uçuklattı!
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Olay, gece saatlerinde Burdur-Isparta kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.A. idaresindeki 46 AGB 898 plakalı otomobil, Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymadı. Ekiplerin ikazlarına rağmen yoluna devam eden sürücü, otomobiliyle hızla uzaklaşarak kaçmaya başladı. Bunun üzerine Isparta'daki polis ekipleri kaçan aracın peşine düştü.

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Yapılan kontrollerde otomobilin çalıntı olduğunun belirlenmesiyle birlikte durum Burdur'daki polis ekiplerine bildirildi. Isparta polisinden gelen ihbar üzerine Burdur'daki ekipler de harekete geçti.

KİLOMETRELERCE SÜREN KOVALAMACA BURDUR'DA SON BULDU

Kaçan otomobilin Burdur istikametine ilerlediğinin bildirilmesi üzerine ekipler kara yolunda gerekli güvenlik önlemlerini alarak yolu trafiğe kapattı. Ekipler, kaçan aracın geçebileceği güzergahlarda konuşlanarak otomobili beklemeye başladı.

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ARAÇ ÇALINTI ÇIKTI

Yaklaşık 40 kilometre süren kovalamacanın ardından kaçan otomobil Burdur'da polis ekiplerinin oluşturduğu uygulama noktasında durduruldu. Ekipler tarafından araçtan indirilen R.A. gözaltına alınırken, yapılan sorgusunda sürücünün ehliyetinin de olmadığı belirlendi.

KESİLEN CEZA DUDAK UÇUKLATTI

Polis ekiplerinin yaptığı işlemlerin ardından sürücüye çeşitli trafik ihlalleri nedeniyle toplam 280 bin TL idari para cezası uygulandı. Çalıntı olduğu belirlenen otomobil ise çekici marifetiyle otoparka çekildi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#BURDUR #ISPARTA

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Isparta’da nefes kesen kovalamaca! Çalıntı otomobille polisten kaçtı: Kesilen ceza dudak uçuklattı!
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