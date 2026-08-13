Isparta’da nefes kesen kovalamaca! Çalıntı otomobille polisten kaçtı: Kesilen ceza dudak uçuklattı!

Olay, gece saatlerinde Burdur-Isparta kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.A. idaresindeki 46 AGB 898 plakalı otomobil, Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymadı. Ekiplerin ikazlarına rağmen yoluna devam eden sürücü, otomobiliyle hızla uzaklaşarak kaçmaya başladı. Bunun üzerine Isparta'daki polis ekipleri kaçan aracın peşine düştü.
EKİPLER HAREKETE GEÇTİ
Yapılan kontrollerde otomobilin çalıntı olduğunun belirlenmesiyle birlikte durum Burdur'daki polis ekiplerine bildirildi. Isparta polisinden gelen ihbar üzerine Burdur'daki ekipler de harekete geçti.
ARAÇ ÇALINTI ÇIKTI
Yaklaşık 40 kilometre süren kovalamacanın ardından kaçan otomobil Burdur'da polis ekiplerinin oluşturduğu uygulama noktasında durduruldu. Ekipler tarafından araçtan indirilen R.A. gözaltına alınırken, yapılan sorgusunda sürücünün ehliyetinin de olmadığı belirlendi.
KESİLEN CEZA DUDAK UÇUKLATTI
Polis ekiplerinin yaptığı işlemlerin ardından sürücüye çeşitli trafik ihlalleri nedeniyle toplam 280 bin TL idari para cezası uygulandı. Çalıntı olduğu belirlenen otomobil ise çekici marifetiyle otoparka çekildi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.