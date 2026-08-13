Isparta’da nefes kesen kovalamaca! Çalıntı otomobille polisten kaçtı: Kesilen ceza dudak uçuklattı!

KESİLEN CEZA DUDAK UÇUKLATTI

Polis ekiplerinin yaptığı işlemlerin ardından sürücüye çeşitli trafik ihlalleri nedeniyle toplam 280 bin TL idari para cezası uygulandı. Çalıntı olduğu belirlenen otomobil ise çekici marifetiyle otoparka çekildi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

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