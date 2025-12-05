Haberler Yaşam Haberleri Isparta’da vahşi cinayet! Başını kesip aracın içinde yaktılar
Giriş Tarihi: 5.12.2025 19:14

Isparta’da vahşi cinayet! Başını kesip aracın içinde yaktılar

Isparta’nın Keçiborlu ilçesine bağlı Aydoğmuş köyü yol kenarında park halinde yanan araçta Ferdi Özdemir (39) kafası kesilmiş halde bulundu. Çoban olarak çalışan Ferdi Özdemir’in kesik başına bulmak için jandarma çalışma başlattı. Kesik başı her yerde aranıyor.

Isparta'nın Keçiborlu ilçesine bağlı Aydoğmuş köyü yol kenarında park halinde yanan araçta bulunan cesedin kafası kesilmiş halde olduğu ortaya çıktı. Bölgeyi sarsan olay sonrası güvenlik güçleri geniş çaplı arama başlattı. Yangının söndürülmesinin ardından araç içinde hayatını kaybeden kişinin Ferdi Özdemir olduğu belirlendi. Yapılan incelemelerde Özdemir'in Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde yaşadığı ve bir süredir Aydoğmuş bölgesinde çobanlık yaptığı ortaya çıktı.

JANDARMA ÇALIŞMA BAŞLATTI

Kesik başın bulunması için geniş jandarma ekibiyle arama çalışmaları sürdürülüyor. Özdemir'in çobanlık yaptığı alanlarda günlük olarak hayvan sürülerinin başında bulunduğu, çoğu zaman tek başına geniş arazilerde çalıştığı öğrenildi. Olay sonrası harekete geçen jandarma ekipleri, hem aracın bulunduğu bölgeyi hem de Özdemir'in sürü otlattığı geniş kırsal alanlar taranıyor. Kriminal ekipler, olayın nasıl işlendiğine dair teknik incelemelerini sürdürürken, Özdemir'in ölümüyle ilgili soruşturma çok yönlü şekilde devam ediyor.

* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz