Isparta’da vahşi cinayet! Başını kesip aracın içinde yaktılar

Isparta'nın Keçiborlu ilçesine bağlı Aydoğmuş köyü yol kenarında park halinde yanan araçta bulunan cesedin kafası kesilmiş halde olduğu ortaya çıktı. Bölgeyi sarsan olay sonrası güvenlik güçleri geniş çaplı arama başlattı. Yangının söndürülmesinin ardından araç içinde hayatını kaybeden kişinin Ferdi Özdemir olduğu belirlendi. Yapılan incelemelerde Özdemir'in Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde yaşadığı ve bir süredir Aydoğmuş bölgesinde çobanlık yaptığı ortaya çıktı.
JANDARMA ÇALIŞMA BAŞLATTI
Kesik başın bulunması için geniş jandarma ekibiyle arama çalışmaları sürdürülüyor. Özdemir'in çobanlık yaptığı alanlarda günlük olarak hayvan sürülerinin başında bulunduğu, çoğu zaman tek başına geniş arazilerde çalıştığı öğrenildi. Olay sonrası harekete geçen jandarma ekipleri, hem aracın bulunduğu bölgeyi hem de Özdemir'in sürü otlattığı geniş kırsal alanlar taranıyor. Kriminal ekipler, olayın nasıl işlendiğine dair teknik incelemelerini sürdürürken, Özdemir'in ölümüyle ilgili soruşturma çok yönlü şekilde devam ediyor.