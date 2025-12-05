Isparta’da vahşi cinayet! Başını kesip aracın içinde yaktılar

JANDARMA ÇALIŞMA BAŞLATTI

Kesik başın bulunması için geniş jandarma ekibiyle arama çalışmaları sürdürülüyor. Özdemir'in çobanlık yaptığı alanlarda günlük olarak hayvan sürülerinin başında bulunduğu, çoğu zaman tek başına geniş arazilerde çalıştığı öğrenildi. Olay sonrası harekete geçen jandarma ekipleri, hem aracın bulunduğu bölgeyi hem de Özdemir'in sürü otlattığı geniş kırsal alanlar taranıyor. Kriminal ekipler, olayın nasıl işlendiğine dair teknik incelemelerini sürdürürken, Özdemir'in ölümüyle ilgili soruşturma çok yönlü şekilde devam ediyor.