Isparta’daki feci kazada aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti

Kaza, 5 Haziran'da Eğirdir ilçesi Sorkuncak mevkisinde meydana geldi. Turgut Kuzal (56) idaresindeki 33 TK 366 plakalı otomobil ile Zekiye Hacıvelioğlu idaresindeki 32 PC 792 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, Turan Taşyaran hayatını kaybetti. Yaralanan sürücüler ile Enes Kuzal (23), Sabriye Kuzal (49) ve Mehmet Taşyaran hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Zekiye Hacıvelioğlu da aynı gün kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Anne Turan Taşyaran ile kızı Zekiye Hacıvelioğlu, dün Yalvaç ilçesinde bağlı Sücüllü köyünde toprağa verildi.