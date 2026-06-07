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Giriş Tarihi: 7.06.2026 15:16

Isparta'daki feci kazada aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden Turan Taşyaran'ın (69) yaralanan kızı Zekiye Hacıvelioğlu (43) aynı gün, eşi Mehmet Taşyaran (73) ise bugün hastanede öldü.

DHA Yaşam
Isparta’daki feci kazada aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti
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Kaza, 5 Haziran'da Eğirdir ilçesi Sorkuncak mevkisinde meydana geldi. Turgut Kuzal (56) idaresindeki 33 TK 366 plakalı otomobil ile Zekiye Hacıvelioğlu idaresindeki 32 PC 792 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, Turan Taşyaran hayatını kaybetti. Yaralanan sürücüler ile Enes Kuzal (23), Sabriye Kuzal (49) ve Mehmet Taşyaran hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Zekiye Hacıvelioğlu da aynı gün kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Anne Turan Taşyaran ile kızı Zekiye Hacıvelioğlu, dün Yalvaç ilçesinde bağlı Sücüllü köyünde toprağa verildi.

AYNI AİLEDEN 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Turan Taşyaran'ın eşi Mehmet Taşyaran da tedavi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybetti. Mehmet Taşyaran'ın cenazesi, Sücüllü köyünde toprağa verilecek.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#ISPARTA

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Isparta'daki feci kazada aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti
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