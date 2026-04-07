İsrail Konsolosluğu önünde uzun namlulu silahlarla ateş açmışlardı: Saldırı öncesi böyle hazırlanmışlar!

Olay, bugün saat 12.00 sıralarında İsrail Konsolosluğu'nun da bulunduğu plazanın önünde meydana geldi. Uzun namlulu silahlarla gelen 3 saldırgan güvenlik tedbiri alan polislere saldırı düzenledi.
Polis ekiplerinin karşılık vermesiyle çatışma çıktı. Çatışmada saldırganlardan 1'i öldürülürken, 2 saldırgan yaralı olarak etkisiz hale getirildi. 2 polis ise hafif yaralandı.
Öte yandan saldırıyla ilgili olduğu tespit edilen 3 kişi daha olay yerine yakın bölgede gözaltına alındı. Olaya ilişkin gözaltındaki şüpheli sayısı 5'e yükseldi.
Bugün gerçekleştirilen terör eylemi sonrası saldırganların hazırlık görüntüleri A Haber'de paylaşıldı.