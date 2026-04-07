Giriş Tarihi: 7.04.2026 20:28 Son Güncelleme: 7.04.2026 20:42

İsrail Konsolosluğu önünde uzun namlulu silahlarla ateş açmışlardı: Saldırı öncesi böyle hazırlanmışlar!

Beşiktaş'ta İsrail Konsolosluğu'nun da bulunduğu binanın önünde çıkan çatışmada 3 saldırgandan 1’i öldürülürken, 2’si yaralı olarak ele geçirildi. 2 polisin de yaralandığı çatışmada, 5 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin saldırı öncesi yaptığı hazırlığın görüntüleri ortaya çıktı.

  • ABONE OL

Olay, bugün saat 12.00 sıralarında İsrail Konsolosluğu'nun da bulunduğu plazanın önünde meydana geldi. Uzun namlulu silahlarla gelen 3 saldırgan güvenlik tedbiri alan polislere saldırı düzenledi.

Polis ekiplerinin karşılık vermesiyle çatışma çıktı. Çatışmada saldırganlardan 1'i öldürülürken, 2 saldırgan yaralı olarak etkisiz hale getirildi. 2 polis ise hafif yaralandı.

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Saldırı sırasında 1 saldırgan öldürülürken 2 şüpheli yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan saldırganlarının sorgularının sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan saldırıyla ilgili olduğu tespit edilen 3 kişi daha olay yerine yakın bölgede gözaltına alındı. Olaya ilişkin gözaltındaki şüpheli sayısı 5'e yükseldi.

ŞÜPHELİLERİN SALDIRI ÖNCESİ HAZIRLIĞI KAMERADA

Bugün gerçekleştirilen terör eylemi sonrası saldırganların hazırlık görüntüleri A Haber'de paylaşıldı.

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin saldırı öncesi beyaz otomobil ile olay yerine geldikleri ve hazırlık yaptıkları anlar yer aldı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz