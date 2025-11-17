İsrail ordusu ateşkese rağmen okulu vurdu: 10 Filistinli yaralandı

GÜVENLİ BÖLGELERİ DE VURUYOR

Basal, İsrail saldırısının aralarında kadın, çocuk ve yaşlıların da bulunduğu 10 Filistinli sivilin yaralanmasına yol açtığını aktardı. Yaralıların El-Ehli Baptist Hastanesine nakledildiğini kaydeden Basal, yaralanan çocukların durumunun kritik olduğunu vurguladı. Basal, okulun "kırmızı veya sarı" olarak tanımlanan bölgelerde olmadığının, güvenli kabul edilen, sivillerin korunduğu bir bölgede olduğunun altını çizdi. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarına devam ediyor.