İsrail saldırısında hayatını kaybetmişti: Sezer Özdemir toprağa verildi

KAÇAKÇILARIN TUZAĞINA DÜŞTÜLER

Hayatını kaybeden Türk işçilerin ailesinin iddialarına göre, üç Türk vatandaşı insan kaçakçıları tarafından yönlendirilerek İsrail'in operasyon bölgesine sokuldu. Kaçakçılar, güzergâhın güvenli olup olmadığını test etmek için Türk işçilerini "deneme geçişi" olarak kullandı. Alacaklarını tahsil etmek için sınırı geçmeye çalışan üç kişi, İsrail hava saldırısında hedef alınarak öldürüldü.