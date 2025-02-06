İsrail saldırısında hayatını kaybetmişti: Sezer Özdemir toprağa verildi

Cansız bedeni dün Türkiye'ye getirilen Özdemir, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Özdemir memleketi Kırşehir'in Kaman ilçesinde gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.
KAÇAKÇILARIN TUZAĞINA DÜŞTÜLER
Hayatını kaybeden Türk işçilerin ailesinin iddialarına göre, üç Türk vatandaşı insan kaçakçıları tarafından yönlendirilerek İsrail'in operasyon bölgesine sokuldu. Kaçakçılar, güzergâhın güvenli olup olmadığını test etmek için Türk işçilerini "deneme geçişi" olarak kullandı. Alacaklarını tahsil etmek için sınırı geçmeye çalışan üç kişi, İsrail hava saldırısında hedef alınarak öldürüldü.
Drone ateşinin hedefi olan Sezer Özdemir'in kardeşi Ayhan Özdemir "Devlet büyüklerimize teşekkür ediyoruz. Cenazemize ulaştık. Kardeşimin bir mezarı olacak. Ona gitme güvenme kimseye demiştim beni dinlemedi kaçakçıların tuzağına düştü . Evlatlarını ve bizleri geride gözü yaşlı bıraktı" ifadelerini kullandı.