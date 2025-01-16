İsrail sınırında kaybolan 3 Türk işçiden haber yok

Kırşehir'in Kaman ilçesinde yaşayan inşaat işçisi Sezer Özdemir ve arkadaşları Çınar Alp Baydenk ile Hüseyin Kaya'dan Lübnan-İsrail sınırına geçtikleri 11 Ocak'tan bu yana haber alınamıyor. Edinilen bilgiye göre, 9 Ocak'ta İstanbul'dan Lübnan'a uçan 3 işçi, İsrail'de kalan alacaklarını tahsil etmek amacıyla sınırı geçmeye çalıştı. Ancak, 11 Ocak'ta İsrail sınırındaki Dov Dağı'ndan canlı konum paylaşmalarının ardından iletişimleri kesildi. Sezer Özdemir'in eşi Demet Özdemir, eşinin kendisine son olarak "Üstümüzde drone'lar uçuyor, hakkımızda hayırlısı olsun" mesajı attığını ve o günden bu yana haber alamadıklarını belirtti. Aile yakınlarının bulunması ve güvenli şekilde ülkeye dönmesi için yetkililere çağrıda bulundu.