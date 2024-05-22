İsrail’de öldürülen Şanlıurfalı imamın cenazesi getiriliyor

30 Nisan tarihinde Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Ürdün'e giden Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Kepez kırsal Mahallesi camisinde imam olarak görev yapan Hasan Saklanan, pasaportuyla Filistin topraklarına geçti.

Mescidi Aksa'ya girmeye çalışan 4 çocuk babası Saklanan, İsrail polisinin müdahalesiyle karşılaşınca yanında bulunan bıçakla İsrail Polisini yaraladı. Polisi bıçaklayan imam, başka bir polis tarafından silahla vurularak öldürüldü. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İsrailli polisler tarafından şehit edilen Hasan Saklanan naaşı adli soruşturmanın tamamlanmasının ardından Tel Aviv Büyükelçiliği tarafından teslim alındı.

Saklanan'ın cenazesi, yarın sabaha karşı (23 Mayıs Perşembe) havayoluyla Ürdün üzerinden Türkiye'ye getirilecek. Saklanan'ın cenazesi daha sonra hava yoluyla memleketi Şanlıurfa'ya getirilecek. Aile cenazeyi bekliyor Hasan Saklan şanlıurfa'da toprağa verilecek