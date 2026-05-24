İsrail’in Alıkoyduğu Trabzonlu Aktivist Yurda Döndü

Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek amacıyla uluslararası gönüllülerle birlikte Sumud Filosuna katılan Trabzonlu aktivist Erdinç Gülay, İsrail güçlerinin müdahalesi sonrası alıkonulan isimler arasında yer aldı. Diplomatik girişimlerin ardından Türkiye'ye getirilen Gülay, savcılık işlemleri ve sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından memleketi Trabzon'a döndü. Trabzon Havalimanı'nda gerçekleşen karşılamaya çok sayıda Filistin gönüllüsü ve vatandaş katıldı. Karşılama programında Trabzon İHH Başkanı Zühtü Kalma, Kudüs Derneği yöneticileri ile AK Parti Trabzon İl Başkanı Dr. Sezgin Mumcu da yer aldı. Yoğun katılımın olduğu programda zaman zaman duygusal anlar yaşandı.

Havalimanında açıklamalarda bulunan Erdinç Gülay, Gazze'de yaşananların tüm dünyanın ortak vicdan meselesi olduğunu belirterek, "Sumud Filosunun ortaya koyduğu vicdani mücadele, İsrail'in Filistin halkına yönelik zulmünü dünyaya duyurmak açısından büyük önem taşıyor. Gazze'de yaşanan insanlık dramına karşı herkesin daha duyarlı olması gerekiyor" dedi. Filistin meselesinin yalnızca bölgesel bir sorun olmadığını ifade eden Gülay, desteklerinden dolayı Trabzon halkına teşekkür etti.