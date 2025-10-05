İsrail’in saldırıp alıkoyduğu Sumud Filosu’ndaki aktivist Turunç, Adana’ya döndü

İsrail tarafından uluslararası sularda saldırıya uğrayıp alıkonulduktan sonra Türkiye'ye dönüşü sağlanan Küresel Sumud Filosu'ndaki aktivistlerden Bekir Turunç, Çukurova Uluslararası Havalimanı'nda çiçekle karşılandı.

GAZETECİLERE AÇIKLAMA YAPTI

Türk Hava Yolları uçağıyla dün İstanbul Havalimanı'na inen aktivistler arasındaki Adanalı iş insanı Turunç için havalimanında karşılama programı düzenlendi. Yakınları, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar, uçaktan inen Turunç'u çiçekle karşıladı.nKendisini bekleyenlerle selamlaşıp kucaklaşan Turunç, gazetecilere yaptığı açıklamada, gemiyle gitmeye çalıştıkları Gazze'ye 70 mil kala İsrail askerlerinin saldırısına uğradıklarını söyledi.

BU ŞARKI BURADA BİTMEYECEK

Saldırının ardından rehin alındıklarını belirten Tunç, "Bizlere işkence ettiler ve secde vaziyetinde saatlerce güneşin altında beklettiler. Küfür ve hakaret ettiler, ayrıca ters kelepçe yaptılar. Allah'a hamdolsun ki bizim azmimizi hiç kıramadılar. Filistin için mücadelemizi sürdüreceğiz. Elhamdülillah hiçbir sıkıntımız yok, dimdik ayaktayız. Allah'ın izniyle Gazze için yeniden varız. Allah Gazze'deki hassasiyetimizi kaybettirmesin, Gazze'ye kurtuluş nasip etsin ve bu gibi oluşumların devamını getirsin. Bu şarkı burada bitmeyecek. Ne kadar bize işkence etseler ve küfretseler de Allah'ın izniyle bu eylemimizi daha da büyüterek devam edeceğiz." Turunç, daha sonra Adana'ya gitmek üzere havalimanından ayrıldı.