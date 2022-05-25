İşsizlik Maaşı Hesaplama - 2022 İŞKUR İşsizlik Ödeneği Nasıl Hesaplanır, Kaç Ay Ve Ne Kadar Alınır?

İŞKUR'a göre, sigortalı işsizlere belirtilen yasa doğrultusunda belli bir miktarda ödeme yapılıyor. Pek çok kişi işsizlik maaşı hesaplama işleminin nasıl gerçekleştirildiğini bilmiyor. Merak edilen bir konu olan işsizlik ödeneği hesaplama hakkında sizin için detaylı bilgileri derledik. Bilmeniz gereken tüm detaylar yazımızın devamında sizinle.
Bir kişinin işsizlik maaşından yararlanabilmesi için, yasa doğrultusunda uyması gereken şartlar bulunuyor. Bu şartlar şu şekilde sıralanıyor:
Belirtilen şartlar kişi tarafından taşınıyor ise, işsizlik maaşı için başvuru yapabiliyor.
İşsizlik maaşı hesaplama 2022 yılı için şu şekilde yapılabiliyor: Öncelikle, sigortalı bir işçinin, son 4 aylık prime esasen kazançları göz önünde bulunduruluyor. Bu doğrultuda, günlük ortalama brüt kazancının %40'ı hesaplanıyor. Bu şekilde hesaplayacağınız işsizlik maaşı ödeneğinin miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %80'ini geçemiyor. Bir diğer yandan ise işsizlik maaşı, damga vergisi dışında herhangi bir vergi ya da kesintiye tabi tutulmuyor.
İşsizlik maaşı ödeneğinin belirli bir süresi bulunuyor. Bu süre, hizmet akdinin feshi öncesindeki son 3 yıl içerisinde:
olarak belirleniyor.
Bunların yanı sıra işsizlik ödeneği alan kişiler, aynı zamanda çeşitli hizmetlerden de faydalanabiliyor. Bu hizmetler: