İşsizlik Maaşı Hesaplama - 2022 İŞKUR İşsizlik Ödeneği Nasıl Hesaplanır, Kaç Ay Ve Ne Kadar Alınır?

İŞKUR'a göre, sigortalı işsizlere belirtilen yasa doğrultusunda belli bir miktarda ödeme yapılıyor. Pek çok kişi işsizlik maaşı hesaplama işleminin nasıl gerçekleştirildiğini bilmiyor. Merak edilen bir konu olan işsizlik ödeneği hesaplama hakkında sizin için detaylı bilgileri derledik. Bilmeniz gereken tüm detaylar yazımızın devamında sizinle.

İşsizlik Maaşı Şartları Nelerdir?

Bir kişinin işsizlik maaşından yararlanabilmesi için, yasa doğrultusunda uyması gereken şartlar bulunuyor. Bu şartlar şu şekilde sıralanıyor:

Kişinin kendi isteği ve kusuru dışında işsiz kalması,

Kişinin, hizmet akdinin sona ermesinden önceki 120 gün içerisinde hizmet akdine sahip olması,

Kişinin, hizmet akdinin feshi öncesi son 3 yıl içerisinde en az 600 gün süreyle işsizlik sigortası primi ödemiş olması,

Kişinin, hizmet akdinin feshi sonrası 30 gün içerisinde en yakın İŞKUR birimine fiziki ya da elektronik ortamda başvuruda bulunması.

Belirtilen şartlar kişi tarafından taşınıyor ise, işsizlik maaşı için başvuru yapabiliyor.

2022 İşsizlik Maaşı Hesaplama Nasıl Yapılır?

İşsizlik maaşı hesaplama 2022 yılı için şu şekilde yapılabiliyor: Öncelikle, sigortalı bir işçinin, son 4 aylık prime esasen kazançları göz önünde bulunduruluyor. Bu doğrultuda, günlük ortalama brüt kazancının %40'ı hesaplanıyor. Bu şekilde hesaplayacağınız işsizlik maaşı ödeneğinin miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %80'ini geçemiyor. Bir diğer yandan ise işsizlik maaşı, damga vergisi dışında herhangi bir vergi ya da kesintiye tabi tutulmuyor.

İşsizlik Maaşı Ödeneğinin Süresi Ne Kadardır?

İşsizlik maaşı ödeneğinin belirli bir süresi bulunuyor. Bu süre, hizmet akdinin feshi öncesindeki son 3 yıl içerisinde:

600 gün sigortalı olarak çalışırken işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün,

900 gün sigortalı olarak çalışırken işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün,

1080 gün sigortalı olarak çalışırken işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün,

olarak belirleniyor.

Bunların yanı sıra işsizlik ödeneği alan kişiler, aynı zamanda çeşitli hizmetlerden de faydalanabiliyor. Bu hizmetler: