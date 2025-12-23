Haberler Yaşam Haberleri İŞSİZLİK MAAŞI HESAPLAMA 2026 OCAK: Yeni en düşük ve en yüksek işsizlik maaşı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 23.12.2025 15:40

İŞSİZLİK MAAŞI HESAPLAMA 2026 OCAK: Yeni en düşük ve en yüksek işsizlik maaşı ne kadar olacak?

Son dakika haberleri arasında yer alan asgari ücret zammı, işsizlik maaşı ödemelerini de doğrudan etkileyecek. 2026 yılında geçerli olacak yeni ücretle birlikte işsizlik ödeneğinin alt ve üst sınırlarında değişiklik yapılması beklenirken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan gelecek resmi açıklama yakından takip ediliyor. Peki, 2026 işsizlik maaşı ne kadar olacak, kaç TL? İşte hesaplama sayfası...

İŞSİZLİK MAAŞI HESAPLAMA 2026 OCAK: Yeni en düşük ve en yüksek işsizlik maaşı ne kadar olacak?
İşten çıkarılan çalışanların aldığı işsizlik maaşı, 2026 asgari ücret zammı sonrası yeniden belirlenecek. Güncel prim günleri ve ücret hesaplamaları doğrultusunda şekillenecek yeni rakamlar için gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na çevrildi. Peki, 2026 işsizlik maaşı ne kadar olacak, kaç TL? İşte işsizlik maaşı hesaplama ekranı...

ASGARİ ÜCRET 3. TOPLANTI SAATİ BELLİ OLDU!

Asgari ücret görüşmelerinde süreç devam ediyor. İlk iki toplantının tamamlanmasının ardından gözler üçüncü toplantıya çevrildi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, üçüncü toplantısını bugün saat 18.00'de gerçekleştirecek.

2026 yılı için geçerli olacak asgari ücret tutarı henüz netleşmedi. Tarafların yapacağı görüşmelerin ardından rakamın açıklanması bekleniyor. Yeni asgari ücret belli olduğunda haber metnine eklenecektir.

İŞSİZLİK MAAŞI KAÇ TL OLACAK?

Yeni asgari ücretin belirlenmesiyle birlikte işsizlik maaşı da artacak. Bu ödenek, sigortalının son dört aylık prime esas kazanç ortalamasına göre hesaplanıyor. Alt sınır, brüt asgari ücretin %40'ı; üst sınır ise %80'i olarak belirleniyor. Dolayısıyla, asgari ücrete yapılan zam, doğrudan işsizlik ödeneğine de yansıyacak.

2025 yılında işsizlik maaşı en düşük 10 bin 323 TL, en yüksek ise 20 bin 804 TL olarak uygulandı.

Asgari ücrete yüzde 30 zam yapılırsa işsizlik maaşı en düşük 13 bin 420 TL, en çok ise 26 bin 840 TL olacak.

İŞSİZLİK MAAŞI ZAMMINDA OLASI SENARYOLAR

Mevcut (TL) %28,5 Zam (TL) %30 Zam (TL) %35 Zam (TL) %40 Zam (TL)
En az 10.323 13.265 13.420 13.936 14.453
En çok 20.646 26.531 26.840 27.873 28.905

İŞSİZLİK MAAŞI HESAPLAMA 2026 OCAK: Yeni en düşük ve en yüksek işsizlik maaşı ne kadar olacak?
