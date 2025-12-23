İŞSİZLİK MAAŞI HESAPLAMA 2026 OCAK: Yeni en düşük ve en yüksek işsizlik maaşı ne kadar olacak?

İşten çıkarılan çalışanların aldığı işsizlik maaşı, 2026 asgari ücret zammı sonrası yeniden belirlenecek. Güncel prim günleri ve ücret hesaplamaları doğrultusunda şekillenecek yeni rakamlar için gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na çevrildi. Peki, 2026 işsizlik maaşı ne kadar olacak, kaç TL? İşte işsizlik maaşı hesaplama ekranı...
Asgari ücret görüşmelerinde süreç devam ediyor. İlk iki toplantının tamamlanmasının ardından gözler üçüncü toplantıya çevrildi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, üçüncü toplantısını bugün saat 18.00'de gerçekleştirecek.
2026 yılı için geçerli olacak asgari ücret tutarı henüz netleşmedi. Tarafların yapacağı görüşmelerin ardından rakamın açıklanması bekleniyor. Yeni asgari ücret belli olduğunda haber metnine eklenecektir.
Yeni asgari ücretin belirlenmesiyle birlikte işsizlik maaşı da artacak. Bu ödenek, sigortalının son dört aylık prime esas kazanç ortalamasına göre hesaplanıyor. Alt sınır, brüt asgari ücretin %40'ı; üst sınır ise %80'i olarak belirleniyor. Dolayısıyla, asgari ücrete yapılan zam, doğrudan işsizlik ödeneğine de yansıyacak.
2025 yılında işsizlik maaşı en düşük 10 bin 323 TL, en yüksek ise 20 bin 804 TL olarak uygulandı.
Asgari ücrete yüzde 30 zam yapılırsa işsizlik maaşı en düşük 13 bin 420 TL, en çok ise 26 bin 840 TL olacak.
|Mevcut (TL)
|%28,5 Zam (TL)
|%30 Zam (TL)
|%35 Zam (TL)
|%40 Zam (TL)
|En az
|10.323
|13.265
|13.420
|13.936
|14.453
|En çok
|20.646
|26.531
|26.840
|27.873
|28.905