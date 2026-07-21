İstabul merkezli 3 ilde sahte ekspertiz dolandırıcılığı operasyonu: 21 gözaltı

3 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Soruşturma kapsamında, saat 06.00 sıralarında İstanbul, Antalya ve Samsun'da belirlenen 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda dijital materyale el konuldu. Operasyonda 30 şüpheliden 21'i yakalanarak gözaltına alınırken, firari durumdaki 9 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi. Soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği öğrenildi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör