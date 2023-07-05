İSTAD Başkanı Sefer Karakoyunlu’dan Ermeni sporcuya tepki

Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Sefer Karakoyunlu, "Gürcistan'da düzenlenen Uluslararası bir karate turnuvasında mağlup olan Ermeni sporcunun Azerbaycanlı rakibi Alika Semihova'ya yaptığı hareketi kınıyor, Azerbaycanlı kardeşimizi asaletli duruşundan dolayı tebrik ediyoruz. Sporcumuz Alika Semihova, Ermeni rakibini mağlup etti. Sonuçların ilan edilmesinin ardından rakibine tokalaşmak için elini uzatan Semihova, skandal bir muameleyle karşılaştı. Ermeni sporcu, Semihova'ya tokat attı. Bu hareket karşısında Semihova'nın soğukkanlılığı ve dik duruşu takdire şayandır.

Karşılaşmanın ardından konuya ilişkin konuşan Azerbaycanlı karateci Semihova, 'Onun seviyesine düşmemek, irade ve dayanıklılık gerektiriyordu. Biz millet olarak her zaman haysiyetimizi koruyoruz, her şeyi minder üzerinde ispatlıyoruz ve bayrağımızı yükselterek ve Ermeni sporculara Milli Marşımızı dinleterek, madalya töreninde onlara kürsüden bakıyoruz' dedi. Değerli sporcunuzu tebrik eder, başarılarının devamını dileriz" şeklinde konuştu.