İstanbul- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne Türk Bayrağı asıldı

"BAYRAĞIMIZA UZANAN ELLERİ KIRACAK İRADE VE ŞUURDA MİLYONLARCA İNSANIMIZ VAR"

Başkan Turunç, "Bu bayraklar burada dalgalanırken milletimize gurur verecek. Onu görenler, bu bayrağı bize emanet eden ecdadımıza karşı bağlılıklarını ifade edecekler. Şunu net olarak ifade edebilirim ki bayrak bizim bağımsızlık sembolümüz, o bayrağımız özgürce bu topraklarda dalgalansın diye yüz binlerce ecdadımız canını seve seve verdi. Bugün de 15 Temmuz'da olduğu gibi bayrağımıza uzanan elleri kıracak iradede ve şuurda milyonlarca insanımız var bu topraklarda. Kimse tenezzül edip, bu bayrağa sevgi ve muhabbetle bakmanın ötesinde başka bir gözle bakmasın. Yoksa görme duyusu ve organını kaybeder, bundan sonra da bir daha göremez" diye konuştu.

Dernek tarafından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün yanı sıra Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne de Türk Bayrağı asıldı. Türk Bayrakları, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri boyunca asılı kalacak.