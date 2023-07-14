İstanbul 39.7 Antalya 42 derece

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıların ardından ülke genelinde hava sıcaklığı hissedilir derecede arttı. İstanbul'da da hava sıcaklığı dün öğleden sonra Sancaktepe ilçesinde 39.7 derece olarak ölçüldü. İlçede sokaklar boş kalırken, nadiren görülen vatandaşlar da mecburen dışarı çıktıklarını belirtti. Aynı saatlerde sıcaklık Çekmeköy'de 38.6, Sarıyer'de 38.1, Pendik'te 37.3, Ümraniye'de 36.1 derece olarak ölçüldü. Caddelerde yürüyenler sıcaktan korunmak için kendince önlem aldı. Kimileri buldukları ağaç gölgesinde dinlendi kimileri ise şapka taktı. Güneşin yakıcı etkisinden korunmak isteyenler bazı vatandaşlar ise serinlemek için kafalarından aşağı soğuk su döktü. Bazı vatandaşlar denize girmeyi, bazıları ise park ve bahçelerde dinlenmeyi tercih etti. Şişli'de bir katlı otoparkın önündeki termometrenin 40 dereceyi göstermesi ise dikkat çekti. Çekmeköy'deki hayvan rehabilitasyon merkezinde sıcak havanın etkisinden kurtulmak isteyen hayvanlar, havuzlarda ve fıskiyeler ile verilen sularla serinletildi. Kadıköy, Sultangazi gibi birçok ilçede çocuklar havuz kenarlarında serinlemeye çalıştı.Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk, "Aşırı sıcak hava; sıcak çarpması, ısı senkopu, ısı krampları gibi sıcakla doğrudan ilişkili bir dizi hastalığa neden olabilir. Sıcak çarpması, acil tedavi gerektiren bir durumdur" diye konuştu. Sıcak havalarda vücudun kendi sıcaklığını normal seviyelerde tutmak için daha fazla çalıştığını söyleyen Kardiyoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Göksel Güz, "Daha fazla çalışan vücut kalbe ve birçok organa daha fazla yük bindirir. Bu da eğer kalp rahatsızlığı varsa büyük risk anlamına gelir. Özellikle kalple ilgili sorunları olanların, hipertansiyonu bulunanların çok dikkatli olması gerekmektedir" dedi. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Gökmen Alpaslan Taşkın ise, "Sıcak havada 11.00 ile 16.00 saatleri arasında çocuğunuzun güneşin altında çok fazla zaman geçirmesine izin vermeyin" uyarısı yaptı.