Haberler Yaşam Haberleri İstanbul Aile Vakfı Başkanına saldırı: Silah kabzasıyla darp edildi
Giriş Tarihi: 16.07.2026 16:54

İstanbul Aile Vakfı Başkanına saldırı: Silah kabzasıyla darp edildi

İstanbul Aile Vakfı Başkanı Üner Karabıyık, Üsküdar’da geçtiğimiz hafta katıldığı bir program çıkışında eski vakıf çalışanı Hüsamettin A.’nın silahlı ve fiziki saldırısına uğradı. Silah kabzasıyla Karabıyık’ı başından yaralayan şüpheli, olay yerinde yakalanarak tutuklandı. Karabıyık ise Haydarpaşa Numune Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Saldırgan Hüsamettin A.’nın, 2021 yılında kısa bir süre vakıfta çalıştığı ancak uyumsuzluk nedeniyle işine son verildiği öğrenildi. İlerleyen süreçte eşiyle boşanma aşamasına gelen şahsın eşi, çocuklarının süreçten etkilenmemesi için vakıf psikologlarından destek aldı.

Elyesa Karatepe Elyesa Karatepe
İstanbul Aile Vakfı Başkanına saldırı: Silah kabzasıyla darp edildi
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İstanbul Aile Vakfı Başkanı Üner Karabıyık, Üsküdar'da geçtiğimiz hafta katıldığı bir program çıkışında eski vakıf çalışanı Hüsamettin A.'nın silahlı ve fiziki saldırısına uğradı.

HAZMEDEMEDİ

Vakıf uzmanları, ilk desteğin ardından anneyi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı psikologlarına yönlendirdi. Bu durumu hazmedemeyen Hüsamettin A., çocuğunun durumu üzerinden vakfı suçlayarak Başkan Karabıyık'ı hedef tahtasına koydu. CİMER ve Vakıflar Genel Müdürlüğü başta olmak üzere birçok resmi kuruma asılsız şikayet dilekçeleri gönderdi. Adliyeye sevk edilen Hüsamettin A. ifadesinde, vakfın aleyhine hazırladığı raporlar yüzünden davalık olduğunu iddia etti.

Savcılık sorgusunun ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen saldırgan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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#AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI #VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

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İstanbul Aile Vakfı Başkanına saldırı: Silah kabzasıyla darp edildi
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