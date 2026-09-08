İstanbul Aile Vakfının Araştırma Destek Programı’na başvurular başladı

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, ailenin korunmasını yalnızca sosyal bir politika alanı olarak değil, toplumun geleceği adına hayati bir sorumluluk olarak ele alan İSAVAK, YÖK işbirliğiyle önemli bir adım attı.

Geçmiş dönemlerde gerçekleştirilen uluslararası sempozyumlar, çalıştaylar ve akademik yayınlarla güçlü bir birikim oluşturan vakıf, bu tecrübeyi yeni araştırmalarla genişletmeyi hedefliyor.

Aile odaklı çalışma yapan lisansüstü öğrencilerin tezlerini desteklemek amacıyla hayata geçirilen Araştırma Destek Programı'na başvurular başladı. Programla Türkiye'nin milli aile politikalarına katkı sunmanın yanı sıra vakfın "Dünya Aile Ajansı" vizyonuna akademik zemin oluşturmak da amaçlanıyor.

Bu yaklaşım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu marjında dile getirdiği Birleşmiş Milletler bünyesinde ailenin güçlendirilmesine yönelik çalışmaları koordine edecek özel bir yapı kurulması hedefiyle de örtüşüyor.

AİLE ODAKLI TEZ ÇALIŞMALARI DESTEKLENECEK

YÖK'ün tüm üniversitelere duyurusunu yaptığı program, aileyi toplumsal sorunların çözümünde temel bir kurum ve devletin önemli bir paydaşı olarak gören bir anlayışı benimsiyor.

Bu doğrultuda, aileyi merkeze alan bilimsel çalışmaların artırılması, literatürdeki araştırma boşluklarının giderilmesi ve uygulamaya dönük önerilerin geliştirilmesi hedefleniyor.

Program kapsamında sosyoloji, psikoloji, sosyal hizmet, hukuk, iktisat, mimarlık, sağlık, din bilimleri, iletişim, mühendislik, güzel sanatlar, felsefe gibi pek çok disiplinde aile odaklı tez çalışmaları desteklenecek.

40 ARAŞTIRMACIYA KAPI ARALANIYOR

Programa, Türkiye'deki devlet veya vakıf üniversitelerinde öğrenim gören Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı lisansüstü öğrenciler başvurabilecek. Yüksek lisans öğrencilerinin tez aşamasına gelmiş, doktora öğrencilerinin ise yeterlilik aşamasını geçmiş olması gerekiyor.

Program dahilinde 40 araştırmacıya kapı aralanıyor. Yüksek lisans öğrencileri 1 yıl (2 dönem), doktora öğrencileri ise 2 yıl (4 dönem) boyunca destekleniyor.

Desteklenecek 40 özgün çalışmanın Türkiye'nin aile politikalarına bilimsel katkı sunacağına ve ailenin güçlendirilmesine yönelik uluslararası çalışmalara rehberlik edeceğine inanılıyor.

Bilimsel çalışmalarıyla ailenin ve toplumun geleceğine katkı sunmak isteyen, başvuru koşullarını taşıyan araştırmacılar, 27 Eylül'e kadar "arastirmadestek.istanbulailevakfi.org" adresinden programa başvurabilecek.