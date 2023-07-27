İstanbul Arkeoloji Müzesi Nerede? İstanbul Arkeoloji Müzesi’ne Nasıl Gidilir ve Giriş Ücreti Ne Kadar?

İstanbul Arkeoloji Müzesi nerede sorusunun yanıtı, ulaşımla ilgili bilgi sahibi olmak isteyen ziyaretçiler için önemlidir. Osmanlı zamanından kalma birçok yapıtın sergilendiği bu müze, tarihe ışık tutan yönüyle de dikkat çekmektedir. Tarihi 1800'lü senelere dayanan bu müzeye gelmek isteyenler için İstanbul Arkeoloji Müzesi'ne nasıl gidilir ve giriş ücreti ne kadar konuları merak edilmekte ve internet üzerinden araştırmalar yapılmaktadır.

İstanbul Arkeoloji Müzesi Nerede?

İstanbul Arkeoloji Müzesi, gerek konumu gerekse bünyesinde barındırdığı tarihi eserleriyle öne çıkan müzelerden biridir. İstanbul ilinin Avrupa Yakası'na bağlı Fatih ilçesinde konumlanan bu müze, her gün çok sayıda yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapmaktadır. Müze içerisinde Osmanlı döneminden Roma dönemine, arkaik dönemden antik çağa kadar pek çok farklı tarihi eseri görebilmeniz mümkündür. Fatih ilçesinde yer alan ve büyüleyici manzarasıyla öne çıkan Gülhane Parkı'na oldukça yakın bir konumdadır. Müzenin içi kadar dış görüntüsü de görkemli bir havaya sahiptir. Neo-Klasik mimari yapısıyla dikkat çeken bu müze, Osmanlı döneminden miras olarak kalan en önemli müzeler arasındadır. Merkezi bir konumda bulunan bu müzeye şehrin pek çok noktasından kolay bir şekilde ulaşım mümkündür.

İstanbul Arkeoloji Müzesi'ne Nasıl Gidilir?

Bu müzeye gitmek için birçok farklı ulaşım alternatifi mevcuttur. İstanbul'un Avrupa Yakası'ndan gelecek olanlar Eminönü'nden hareket eden Eminönü/Kabataş tramvay hattını kullanarak kolay bir şekilde erişim sağlayabilir. Yine Avrupa Yakası'nda konumlanan Bağcılar ilçesinden gelmek isteyen ziyaretçiler ise Bağcılar/Kabataş arası sefer yapan tramvay hattını tercih edebilir. Bu tramvay hattını kullananlar Gülhane durağına varış sağladıktan sonra, müzeye ulaşabilir. Anadolu Yakası'ndan gelmek isteyen misafirler için de ulaşım son derece rahattır. Üsküdar veya Kadıköy'den gelmeyi planlayanların ilk durağı Kabataş ya da Eminönü olmalıdır. Bu duraklara gelindikten sonra tramvaya binerek müzeye gidebilirler. Ayrıca marmaray ulaşım aracına yakın olanlar bu ulaşım aracını kullanarak da Kabataş tramvayına geçiş yapabilir. Bu ulaşım araçları dışında özel araç, metro, otobüs ya da metrobüs araçlarını da tercih edebilirsiniz. Şehir dışından ziyaret etmek isteyenler ise öncelikli olarak İstanbul şehrine gelmelidir.

İstanbul Arkeoloji Müzesi Giriş Ücreti Ne Kadar?

İstanbul şehrinde bulunan ve içerisinde yer alan önemli tarihi yapıtlarıyla öne çıkan bu müzeye giriş ücretleri her sene farklılık göstermektedir. Bu sene baz alındığında kişi başı giriş ücreti 100 lira olarak karşımıza çıkmaktadır. 65 yaş ve üstü kişilerle 18 yaş altı çocuklar hiçbir ücret yapmadan giriş sağlayabilir. Ayrıca refakatçi olarak bulunan kişiler, engelli bireyler ile rehber olarak görev alan öğretmenler de ücretsiz bir şekilde müze ziyaretini gerçekleştirebilir. Müze karta sahip olan kişiler için müze kart geçiyor mu konusu ayrı bir öneme sahiptir. Bu arkeoloji müzesine müze kart ile de giriş yapılabilmesi mümkündür. Ayrıca bu müze haftanın her günü sabah saat 9 ile akşam saat 6 buçuk arası ziyaretçi kabul etmektedir.