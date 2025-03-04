İstanbul Avcılar’da aile vahşeti: Cenazeler Adli Tıp Kurumu’ndan alındı yakınları yıkıldı

Avcılar'da Pazartesi günü Velican Alıcı yaşadıkları dairede karısı Fikriye Alıcı ve 3 çocuğunu silahla öldürdükten sonra aynı silahla yaşamına son vermişti. Polis ekiplerinin evde yaptığı incelemelerin ardından cenazeler Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.
YAKINLARI GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI
Adli Tıp Kurumu'nda işlemleri tamamlanan Velican Alıcı'nın cenazesi yakınlarına teslim edildi. Ailenin yakınları Adli Tıp Kurumu önünde gözyaşlarına hakim olamadı.
Avcılar'daki aile vahşeti! Cenazeler Adli Tıp Kurumu'ndan alındı | Video