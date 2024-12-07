İstanbul - Avcılar’da araçların camlarını kırarak değerli eşya arayan hırsız güvenlik kamerasına yakalandı

Olay sabaha karşı 03.00 sıralarında meydana geldi. Kimliği belirlenemeyen bir kişi, Gümüşpala Mahallesi Güzel Bakan Sokak'ta park halindeki 7 aracın camlarını kırdı.

Araçların içine girerek değerli eşya olup olmadığını kontrol eden şüpheli, çalacak bir şey bulamayınca kaçtı. Devriye gezen Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, araçların camlarının kırık olduğunu fark ederek durumu kontrol etti.