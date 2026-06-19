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Giriş Tarihi: 19.06.2026 10:24 Son Güncelleme: 19.06.2026 10:32

İstanbul Bahçelievler'deki yasak aşk cinayetinde iddianame hazır! Kocasını sevgilisine öldürtmüştü: İstenen ceza belli oldu

İstanbul Bahçelievler’de, yüzünü beyaz poşetle gizleyen Ufuk A. tarafından sokak ortasında 5 kurşunla katledilen kafeterya işletmecisi Hüseyin Veznedar (54) cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı. Eşi Zahide Veznedar’ın, sevgilisi Ufuk A. (44) ile birlikte planlayarak işlediği ortaya çıkan ihanet cinayetiyle ilgili Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, ihanet sarmalında hayatını kaybeden Veznedar'ın eşi Zahide Veznedar ve sevgilisi Ufuk A. hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Batuhan ALTINBAŞ Batuhan ALTINBAŞ Yaşam
İstanbul Bahçelievler’deki yasak aşk cinayetinde iddianame hazır! Kocasını sevgilisine öldürtmüştü: İstenen ceza belli oldu
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Kan donduran olay, geçtiğimiz yılın Mayıs ayında Bahçelievler Çobançeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Kafeterya işleten Hüseyin Veznedar, sokakta yürüdüğü esnada başına beyaz bir poşet geçirerek yüzünü gizleyen Ufuk A.'nın silahlı saldırısına uğradı. Vücuduna isabet eden 5 kurşunla olay yerinde hayatını kaybeden Veznedar'ın katil zanlısı yaya olarak kaçarken, ekipler saldırganı kısa sürede yakaladı.

YENİ DELİLLERLE İHANET BELGELENDİ

Zahide Veznedar ifadesinde, çelişkili beyanlarda bulunmuş, güvenlik kameralarının incelenmesiyle cinayetin işlendiği saatlerde bir otelde başka bir erkekle buluştuğu ortaya çıkmıştı. Kamera görüntülerinin ardından yeniden sorguya alınan Zahide Veznedar, köşeye sıkışınca ihaneti ve cinayet planını itiraf etmek zorunda kaldı. Eşinden ayrılmak istediğini ancak tehdit edildiğini öne süren kadın, "Ufuk ile uzun süredir gönül ilişkimiz vardı. Olay günü sevgilim Ufuk'la buluştuktan sonra evin oraya geldik. Onu bir sokak arkada indirdim. Eşimi bir bahaneyle telefonla aşağıya çağırdım. Bana doğru gelirken saldırı oldu. Ben sadece konuşup ikna edeceğini sanıyordum, öldüreceğini bilmiyordum" diyerek kendisini savunmaya çalışmıştı. İtirafın ardından Zahide Veznedar ve tetikçi sevgili Ufuk A. tutuklanmış, olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.


Ufuk A.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEMİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunda infial yaratan olayla ilgili yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Toplanan deliller, kamera kayıtları ve ifadeler doğrultusunda hazırlanan iddianamede, kocasını tuzağa düşüren eş Zahide Veznedar ve cinayeti işleyen tetikçi sevgilisi Ufuk A. hakkında "Tasarlayarak Kasten Öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Sanıkların yargılanmasına önümüzdeki günlerde Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.


Hüseyin Veznedar

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#İSTANBUL #BAHÇELİEVLER

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İstanbul Bahçelievler'deki yasak aşk cinayetinde iddianame hazır! Kocasını sevgilisine öldürtmüştü: İstenen ceza belli oldu
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