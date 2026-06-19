İstanbul Bahçelievler’deki yasak aşk cinayetinde iddianame hazır! Kocasını sevgilisine öldürtmüştü: İstenen ceza belli oldu

Kan donduran olay, geçtiğimiz yılın Mayıs ayında Bahçelievler Çobançeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Kafeterya işleten Hüseyin Veznedar, sokakta yürüdüğü esnada başına beyaz bir poşet geçirerek yüzünü gizleyen Ufuk A.'nın silahlı saldırısına uğradı. Vücuduna isabet eden 5 kurşunla olay yerinde hayatını kaybeden Veznedar'ın katil zanlısı yaya olarak kaçarken, ekipler saldırganı kısa sürede yakaladı.
YENİ DELİLLERLE İHANET BELGELENDİ
Zahide Veznedar ifadesinde, çelişkili beyanlarda bulunmuş, güvenlik kameralarının incelenmesiyle cinayetin işlendiği saatlerde bir otelde başka bir erkekle buluştuğu ortaya çıkmıştı. Kamera görüntülerinin ardından yeniden sorguya alınan Zahide Veznedar, köşeye sıkışınca ihaneti ve cinayet planını itiraf etmek zorunda kaldı. Eşinden ayrılmak istediğini ancak tehdit edildiğini öne süren kadın, "Ufuk ile uzun süredir gönül ilişkimiz vardı. Olay günü sevgilim Ufuk'la buluştuktan sonra evin oraya geldik. Onu bir sokak arkada indirdim. Eşimi bir bahaneyle telefonla aşağıya çağırdım. Bana doğru gelirken saldırı oldu. Ben sadece konuşup ikna edeceğini sanıyordum, öldüreceğini bilmiyordum" diyerek kendisini savunmaya çalışmıştı. İtirafın ardından Zahide Veznedar ve tetikçi sevgili Ufuk A. tutuklanmış, olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.
Ufuk A.
AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEMİ
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunda infial yaratan olayla ilgili yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Toplanan deliller, kamera kayıtları ve ifadeler doğrultusunda hazırlanan iddianamede, kocasını tuzağa düşüren eş Zahide Veznedar ve cinayeti işleyen tetikçi sevgilisi Ufuk A. hakkında "Tasarlayarak Kasten Öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Sanıkların yargılanmasına önümüzdeki günlerde Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.
Hüseyin Veznedar