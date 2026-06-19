İstanbul Bahçelievler’deki yasak aşk cinayetinde iddianame hazır! Kocasını sevgilisine öldürtmüştü: İstenen ceza belli oldu

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Zahide Veznedar ifadesinde, çelişkili beyanlarda bulunmuş, güvenlik kameralarının incelenmesiyle cinayetin işlendiği saatlerde bir otelde başka bir erkekle buluştuğu ortaya çıkmıştı. Kamera görüntülerinin ardından yeniden sorguya alınan Zahide Veznedar, köşeye sıkışınca ihaneti ve cinayet planını itiraf etmek zorunda kaldı. Eşinden ayrılmak istediğini ancak tehdit edildiğini öne süren kadın, "Ufuk ile uzun süredir gönül ilişkimiz vardı. Olay günü sevgilim Ufuk'la buluştuktan sonra evin oraya geldik. Onu bir sokak arkada indirdim. Eşimi bir bahaneyle telefonla aşağıya çağırdım. Bana doğru gelirken saldırı oldu. Ben sadece konuşup ikna edeceğini sanıyordum, öldüreceğini bilmiyordum" diyerek kendisini savunmaya çalışmıştı. İtirafın ardından Zahide Veznedar ve tetikçi sevgili Ufuk A. tutuklanmış, olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.