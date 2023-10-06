İstanbul baraj doluluk oranları 6 Ekim 2023: İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar, yüzde kaç oldu?

İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar, yüzde kaç oldu soruları yanıt arıyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve yağışsız bir yaz geçirmemiz nedeniyle İstanbul barajlarındaki su seviyesi kritik seviyenin altına düşmüştü. Büyükşehir susuzluk tehlikesi ile karşı karşıya kalırken uzmanlar da tasarruf konusunda uyarılarda bulunmuştu. Son 5 gündür kent genelinde etkili olan sağanak yağışların ardından İSKİ, İstanbul baraj doluluk oranları son durum hakkında bilgi verdi. Peki, İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar, yüzde kaç oldu, son durum ne? İşte, İSKİ ile 6 Ekim 2023 İstanbul baraj doluluk oranları güncel verileri…