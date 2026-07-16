İstanbul barajları alarm veriyor

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı sıcaklıkların etkisiyle hızla düşüşe geçti. İSKİ verilerine göre kente su sağlayan barajlardaki ortalama doluluk oranı dün yüzde 59,71 olarak gerçekleşti. Barajlarda su miktarları şöyle: Istrancalar yüzde 28.52, Terkos yüzde 49.1, Sazlıdere yüzde 35.57, Alibey yüzde 56.97, Büyükçekmece yüzde 42.72, Ömerli yüzde 84.59, Darlık yüzde 77.47, Elmalı yüzde 89.54, Pabuçdere yüzde 31.99 ve Kazandere yüzde 36.22. Öte yandan Melen'den 344.83 milyon, Yeşilçay'dan da 107.83 milyon metreküp olmak üzere bu yıl toplam 452.66 milyon metreküp su alındı.